La NASA confirma la fecha y la causa del apocalipsis, la Tierra tiene los días contados. Estos días en los que nos imaginaríamos un destacado cambio de tendencia que puede ser esencial, con la mirada puesta a un cambio de ciclo que puede ser esencial que tengamos en mente. Todo en esta vida tiene un inicio y un final, por lo que quizás tenemos que empezar a visualizar un horizonte en el que todo cambiará.

Deberemos empezar a ver llegar una situación del todo inesperada con una mirada puesta a un cambio de ciclo que puede alejarnos de una Tierra que parece que está destinada a vivir un final del todo inesperado. La ciencia nos ha dado algunas herramientas que nos permiten tener en todo momento en el horizonte una fecha y una posible causa que forma parte de las más probables. Es decir, ellas nos dirán lo que nos estará esperando en un futuro que parece muy lejano. Las estadísticas y los estudios de la NASA parece que no fallan sino más bien todo lo contrario. Es hora de saber qué puede pasar con una Tierra que parece que ya tiene decidido su final.

Tiene los días contados la Tierra

Este planeta Tierra en el que viven millones de personas parece que tiene los días contados. De tal forma que quizás tocará empezar a ver llegar determinados cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. De un giro radical en la manera en la que veremos que la Tierra desaparece del universo.

Puede parecer difícil de creer, pero tocará empezar a ver llegar un giro radical que hasta la fecha no sabíamos. Es momento de conectar con una Tierra que según la NASA pasará a la historia en breve, en especial, si tenemos en cuenta que puede acabar siendo la antesala de algo más.

Este lugar del universo que ha acabado siendo el que ha albergado a una humanidad que puede alejarse de lo establecido en estos días en los que parecerá que cada elemento cuenta de una forma sorprendente. Es hora de saber qué es lo que nos espera en un futuro que parece que ya tiene fecha.

Los científicos han sido capaces de predecir el mismísimo apocalipsis con una exactitud que puede poner hasta los pelos de punta en estas próximas jornadas.

La NASA confirma la fecha y la causa del apocalipsis

Tal y como explican los expertos de la NASA en su blog: «Los nuevos hallazgos proporcionan evidencia de que la extinción masiva más grave de la Tierra, un evento hace 250 millones de años que acabó con el 90 por ciento de la vida en la Tierra, fue provocada por una colisión con un cometa o asteroide. Más del 90 por ciento de todas las especies marinas y el 70 por ciento de los vertebrados terrestres perecieron como resultado, según el equipo de investigación financiado por la NASA, dirigido por el Dr. Luann Becker de la Universidad de Washington (UW), Seattle. Los hallazgos del equipo se publicarán en la edición de hoy de la revista Science. La colisión no fue directamente responsable de la extinción, sino que desencadenó una serie de eventos, como el vulcanismo masivo y los cambios en el oxígeno del océano, el nivel del mar y el clima. Eso, a su vez, llevó a las extinciones a un nivel mayorista, según el equipo. «Si la especie no puede adaptarse, perece. Es una especie de cosa de supervivencia de los más aptos», dijo Becker. «Para eliminar al 90 por ciento de los organismos, tienes que atacarlos en más de un frente».

Siguiendo con la misma explicación: «Los científicos no conocen el lugar del impacto hace 250 millones de años, cuando toda la tierra de la Tierra formó un supercontinente llamado Pangea. Sin embargo, el cuerpo espacial dejó una tarjeta de visita: moléculas de carbono complejas llamadas buckminsterfullerenes, o Buckyballs, con los gases nobles helio y argón atrapados dentro de la estructura enjaulada. Los fullerenos, que contienen al menos 60 átomos de carbono y tienen una estructura que se asemeja a un balón de fútbol o a una cúsca geodésica, llevan el nombre de Buckminster Fuller, inventor de la cúma geodésica. Los investigadores saben que estas Buckyballs en particular son extraterrestres porque los gases nobles atrapados en su interior tienen una proporción inusual de isótopos, átomos cuyos núcleos tienen el mismo número de protones pero un número diferente de neutrones. El helio terrestre es principalmente helio-4 (dos neutrones y dos protones), mientras que el helio extraterrestre está enriquecido con helio-3 (un neutrón y dos protones). «Estas cosas se forman en estrellas de carbono. Eso es lo emocionante de encontrar fullerenes como trazador», dijo Becker. Las temperaturas extremas y las presiones de gas en las estrellas de carbono son quizás la única forma en que los gases nobles extraterrestres podrían forzarse dentro de un fullereno, explicó. Estos fullerenos cargados de gas se formaron fuera del Sistema Solar, y su concentración en la capa sedimentaria en el límite de los períodos Pérmico y Triásico significa que fueron entregados por cometas o asteroides. Los investigadores estiman que el cometa o asteroide tenía aproximadamente de 6 a 12 kilómetros de ancho, o aproximadamente el mismo tamaño que el asteroide que se creía responsable de acabar con los dinosaurios hace 65 millones de años».