El BOE lo hace oficial: será festivo el 23 de junio por San Juan y hay puente en estas provincias

El calendario laboral es la mejor guía que tenemos para saber qué días son festivos cada año dependiendo de cada comunidad autónoma. En él aparecen reflejados los festivos nacionales, pero también los autonómicos y uno de los que se celebran este mes de junio está cerca ya que será el 23 de junio cuando celebremos la Noche de San Juan y al día siguiente, algunas comunidades y territorios tienen marcado en rojo su calendario. Pero ¿Cuáles exactamente? ¿Y se va a hacer puente?.

Aunque pueda parecer que el 23 de junio es el día festivo debido a la Noche de San Juan, lo cierto es que el BOE señala que es el 24 de junio el día festivo, de modo que la fiesta sirve de alguna manera como avanzadilla al descanso que muchos vayan a tener al día siguiente. De este modo, el próximo martes 23 de junio será un día laborable en toda España, aunque al llegar la noche, será cuando muchos se acerquen a las playas o salgan por sus barrios para celebrar masivamente la Noche de San Juan, en la que se encienden hogueras, y se dan otras tradiciones y rituales que no faltan ningún año. De hecho, la celebración se viva de forma muy distinta según el territorio. En unos sitios se alarga más, en otros se reduce a unas horas por la noche. Y todo viene marcado por lo que fija el calendario oficial.

Dónde es festivo el día de San Juan

Conviene repetir que aunque muchas veces se diga que San Juan es el 23 de junio debido a la gran fiesta que se da por la noche, lo cierto es que no es así. Es la noche en la que se celebra San Juan, sí, pero el día que aparece como no laborable es el 24. En 2026 cae en miércoles y aunque sea un día importante y conocido, lo cierto es que sólo es festivo en tres comunidades que son, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia. De este modo, para el resto del país será un día laborable más aunque no podemos olvidarnos de los festivos locales.

A pesar de que San Juan sólo se celebra en tres comunidades, hay muchas ciudades y pueblos que sí mantienen San Juan como día propio. León, Albacete, Badajoz o Soria son algunos ejemplos, pero no son los únicos. De hecho, la lista es bastante larga y supera con facilidad las cientos de localidades. Por eso, dependiendo del municipio, la situación puede cambiar incluso dentro de la misma provincia. En un sitio puede ser día libre y en otro no, algo que suele generar bastante confusión cada año.

En cuanto al puente, esta vez no parece que se vaya a producir, ya que como el día de San Juan cae en miércoles, no se genera ese descanso largo que muchos esperan. Quien quiera alargarlo tendrá que tirar de días libres, porque el calendario no lo da hecho.

Qué se celebra la noche de San Juan

Más allá de si el 24 es festivo o no, lo importante pasa la noche anterior. El 23 de junio es cuando se concentra todo sin importar que al día siguiente toque trabajar, porque la gente sale igual. Sin embargo, conviene recordar que no se trata de una noche festiva sin más, sino que existe un origen muy antiguo que va ligado al solsticio de verano y a esos rituales que tenían que ver con el fuego y la renovación. Por otro, está también la parte religiosa, con la festividad de San Juan Bautista.

Todo en realidad se ha ido mezclando con el tiempo, aunque de alguna manera el fuego sigue siendo el centro de todo, con las hogueras que aparecen en playas, plazas o recintos preparados para ello. Y alrededor de ese fuego se repiten gestos que llevan años haciéndose como quemar papeles con deseos o con cosas que uno quiere dejar atrás. También están los saltos sobre la hoguera y aunque no en todos los sitios se permite, pero la tradición sigue muy presente.

Luego está el ambiente, que al final es lo que más pesa ya que lo normal es que además de hogueras. la gente esté bailando, que se celebren verbenas, que incluso hayan fuegos artificiales (algo que es muy tradicional en Cataluña y Valencia) y como no, está la también tradicional Queimada que suele estar presente en la noche de San Juan gallega y que es un ritual de fuego que se cree que espanta a las meigas (brujas) y a los malos espíritus.

En la costa la celebración se vive además más ligada al mar donde junto a las hogueras, los fuegos artificiales, la música y demás, también se dice que bañarse en el mar justo cuando son las 00:00 horas y ya entramos en el día de San Juan trae buena suerte y sirve de alguna manera, para entrar por fin en el verano.