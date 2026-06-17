El director de ‘Patria’ lleva al cine las últimas 48 horas de Miguel Ángel Blanco con un presupuesto de 8 millones de euros

Las salas de cine estrenarán en 2027 Blanco, una película que reconstruirá las últimas 48 horas de Miguel Ángel Blanco, secuestrado y asesinado por ETA en julio de 1997. La ficción estará firmada por Félix Viscarret, director principal de la serie Patria, la aclamada adaptación del libro homónimo de Fernando Aramburu para HBO.

Con un presupuesto de 8 millones de euros, cantidad notablemente superior a la media de la industria nacional, Blanco estará producido por Nadie es Perfecto y Euskadi Movie, y contará con la participación de Netflix, mientras que la distribución correrá a cargo de Universal Pictures International Spain.

«Después de Patria, este proyecto representa para mí una responsabilidad y un reto muy importante», ha declarado el director de Blanco. Para narrar la historia ficcionada, Viscarret seguirá «el punto de vista de una serie de periodistas vascos que lo vivieron en primera línea y cuya labor fue vital a la hora de informar, contribuir a la toma de conciencia e incluso luchar para que las cosas cambiaran».

El resultado, asegura el director, será «profundamente humano», fruto de un proyecto que implica «volver a aquellos acontecimientos tan significativos», a los que se ha acercado a través de esos periodistas y sus «testimonios conmovedores» que le han permitido adentrarse en «un relato apasionante y complejo».

La película se acercará a los hechos «con el máximo rigor y respeto», ha señalado el productor Kiko Martínez (Nadie es perfecto), que asume «uno de los mayores retos profesionales» de la trayectoria de la productora con Blanco. «Nos apoyamos en los testimonios más cercanos y en la mirada de los periodistas que ayudaron a contar uno de los acontecimientos más mediáticos y trascendentes de la historia reciente de España», ha aclarado.

Blanco reconstruirá las 48 horas previas al asesinato de Miguel Ángel Blanco, dos días en los que los españoles vivieron pendientes de los medios de comunicación con el alma en vilo por el secuestro del concejal del PP de Ermua, esperanzados en que ETA lo liberara.

La película se basará en una exhaustiva labor de investigación periodística, así como en testimonios directos de algunas de las personas que vivieron en primera línea los acontecimientos, para ofrecer una mirada humana y emocionante, a la vez que rigurosa, de uno de los episodios más trascendentales de la historia reciente de España.

El reparto y las principales localizaciones de la ambiciosa producción cinematográfica aún se desconocen, aunque se revelarán en las próximas semanas. En cuanto al rodaje de Blanco, arrancará el próximo 5 de octubre y su estreno en salas está previsto para el 9 de julio de 2027, en el marco del 30º aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Por otro lado, Netflix estrenará el próximo 10 de julio Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo, una película documental dirigida por Jon Sistiaga y Juanjo López que cuenta con el testimonio de Felipe VI, entre otros. Es la primera vez que el Rey participa en un proyecto de este tipo.