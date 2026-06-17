El PSOE y sus ministros se desmarcan de Zapatero ante su declaración judicial: «No forma parte de este Gobierno»

El PSOE y la mayoría de los miembros del Gobierno de Pedro Sánchez se desmarcan claramente de la figura del expresidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, en las horas previas a la declaración de Zapatero ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, por la imputación de seis presuntos delitos.

Varios de los miembros del Consejo de Ministros aseguran a OKDIARIO que «Zapatero no forma parte de este Gobierno», al ser preguntados por el impacto que puede tener sobre la continuidad del Ejecutivo la declaración del expresidente socialista.

Las cosas han cambiado desde que se conocieran las primeras noticias de las imputaciones de Zapatero. Del asombro, la defensa cerrada, con descalificaciones a la Justicia incluidas, en algún caso, han pasado a la espera expectante, sí, pero dando por amortizada la figura del ex presidente, sea lo que sea lo que ocurra y diga lo que diga Zapatero ante el magistrado, porque entienden que no debe afectar a la continuidad de un Gobierno del que no forma parte.

Varios de los ministros de Pedro Sánchez consultados por este periódico aseguran que la difícil situación de Zapatero ante la justicia no va a afectar en absoluto a la continuidad del Ejecutivo. Aseguran su absoluta convicción de que no va a haber adelanto electoral y que creen que Sánchez tiene decidido seguir hasta aproximadamente el verano de 2027.

Ministros y ministras comparten confidencias los martes, en el café que toman antes de entrar en la reunión del Consejo de Ministros. Ése es el momento que tienen para comentar el panorama judicial que afecta al Gobierno, a Pedro Sánchez y su familia o al PSOE, porque una vez dentro de la sala del Consejo, se acaban las confidencias y el intercambio de opiniones.

En la reunión del Consejo de Ministros no se admiten comentarios que no se ciñan al orden del día preestablecido. Nadie menciona ni a Zapatero, ni a José Luis Ábalos, ni a Santos Cerdán, ni al largo etcétera de personajes que protagonizan los casos de presunta corrupción que han ido salpicando al PSOE y al Gobierno.

Desde la parte socialista se limitan a «confiar» en que Zapatero sea capaz de aclarar en su declaración en la Audiencia Nacional todos los interrogantes que se ciernen sobre su figura y su honorabilidad. Aseguran que están deseando que termine esa declaración, porque el silencio ante todo lo que estamos conociendo «nos hace polvo». Pero añaden, a renglón seguido, su apuesta: «No habrá elecciones hasta 2027».

En la parte de Sumar, repiten que Zapatero «tiene que dar muchas explicaciones», pero igualmente, no creen que su comparecencia ante el juez vaya a provocar una ruptura en el Gobierno. Dicen que, no obstante, «tenemos líneas rojas», aunque por ahora creen que no se han traspasado y que la continuidad del Ejecutivo sigue garantizada.