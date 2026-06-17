Precio de la gasolina hoy 17 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Hoy ya es miércoles, y para muchos andaluces eso significa, tener que buscar de nuevo, dónde es más barato repostar. Puede que algunas gasolineras apenas cambien precios a lo largo de la semana, pero que duda cabe que el precio del combustible cambia prácticamente constantemente, y más esta semana cuando se ha anunciado el alto al fuego en la guerra de Irán, de modo que si vives en una ciudad como Sevilla, o Cádiz, donde tienes muchas estaciones y gasolineras, es importante tener datos actualizados y para ello podemos usar los que reporta el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica al que de hecho, llegan los datos reportados por las propias gasolineras:

Precio de la gasolina hoy 17 de junio en Sevilla

En Sevilla, a partir del Geoportal, estas son las gasolineras donde te resultará más barato repostar:

Gasolina 95

Tamoil , Sevilla. Calle Pino Central, 14. Precio: 1,279 €/l.

, Sevilla. Calle Pino Central, 14. Precio: 1,279 €/l. Plenergy , San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,289 €/l.

, San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,289 €/l. Ballenoil , San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,289 €/l.

, San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,289 €/l. Petroprix , Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,289 €/l.

, Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,289 €/l. Plenergy , Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,289 €/l.

, Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,289 €/l. Petroprix , San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,289 €/l.

, San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,289 €/l. Ballenoil , Estepa. Avenida Badia Polesine, 5. Precio: 1,299 €/l.

, Estepa. Avenida Badia Polesine, 5. Precio: 1,299 €/l. EMC Red Power 24 , San José de la Rinconada. Carretera SE-111 / A-8005 km 10,8. Precio: 1,299 €/l.

, San José de la Rinconada. Carretera SE-111 / A-8005 km 10,8. Precio: 1,299 €/l. Ronda Norte , Sevilla. Autovía SE-30 Nudo Calonge, s/n. Precio: 1,299 €/l.

, Sevilla. Autovía SE-30 Nudo Calonge, s/n. Precio: 1,299 €/l. Tamoil, Utrera. Carretera A-394 km 16. Precio: 1,299 €/l.

Gasolina 98

Alcampo , Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1,498 €/l.

, Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1,498 €/l. Family Energy , Utrera. C.C. Almazara Plaza, Carretera A-376 km 2. Precio: 1,499 €/l.

, Utrera. C.C. Almazara Plaza, Carretera A-376 km 2. Precio: 1,499 €/l. Galp , Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92 km 4. Precio: 1,504 €/l.

, Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92 km 4. Precio: 1,504 €/l. BS Energy , Los Palacios y Villafranca. Avenida Utrera, s/n. Precio: 1,519 €/l.

, Los Palacios y Villafranca. Avenida Utrera, s/n. Precio: 1,519 €/l. Shell , Sevilla. Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n. Precio: 1,534 €/l.

, Sevilla. Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n. Precio: 1,534 €/l. Galp , Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1,539 €/l.

, Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1,539 €/l. Galp , Sevilla. Avenida Andalucía, 44. Precio: 1,539 €/l.

, Sevilla. Avenida Andalucía, 44. Precio: 1,539 €/l. Los Ventolines (Agla) , Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique km 1,5. Precio: 1,559 €/l.

, Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique km 1,5. Precio: 1,559 €/l. Shell , Los Palacios y Villafranca. Avenida Parque Norte, s/n. Precio: 1,569 €/l.

, Los Palacios y Villafranca. Avenida Parque Norte, s/n. Precio: 1,569 €/l. Shell, Marchena. Autovía A-92 km 53,800. Precio: 1,569 €/l.

Diésel

Ballenoil , Estepa. Avenida Badia Polesine, 5. Precio: 1,399 €/l.

, Estepa. Avenida Badia Polesine, 5. Precio: 1,399 €/l. Ballenoil , San Juan de Aznalfarache. Calle Ramón y Cajal, s/n. Precio: 1,399 €/l.

, San Juan de Aznalfarache. Calle Ramón y Cajal, s/n. Precio: 1,399 €/l. Plenergy , San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,439 €/l.

, San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,439 €/l. Ballenoil , San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,439 €/l.

, San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,439 €/l. Petroprix , Mairena del Aljarafe. Calle Lonja, 28. Precio: 1,439 €/l.

, Mairena del Aljarafe. Calle Lonja, 28. Precio: 1,439 €/l. Petroprix , San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,439 €/l.

, San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,439 €/l. Easygas , San José de la Rinconada. Carrera Sevilla-Brenes, 3,05. Precio: 1,449 €/l.

, San José de la Rinconada. Carrera Sevilla-Brenes, 3,05. Precio: 1,449 €/l. Tamoil , Sevilla. Calle Pino Central, 14. Precio: 1,449 €/l.

, Sevilla. Calle Pino Central, 14. Precio: 1,449 €/l. Easygas , La Rinconada. Carretera Nacional IV km 529,8. Precio: 1,449 €/l.

, La Rinconada. Carretera Nacional IV km 529,8. Precio: 1,449 €/l. Petroprix, Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,459 €/l.

Precio de la gasolina hoy 17 de junio en Cádiz

Si vives en Cádiz, estas son las gasolineras más baratas en las que puedes repostar este miércoles:

Gasolina 95

Ballenoil , Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1,329 €/l.

, Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1,329 €/l. Alcampo , Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,329 €/l.

, Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,329 €/l. Petroprix , Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz km 15. Precio: 1,329 €/l.

, Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz km 15. Precio: 1,329 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. Precio: 1,329 €/l.

, Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. Precio: 1,329 €/l. Plenergy , Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación, s/n. Precio: 1,329 €/l.

, Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación, s/n. Precio: 1,329 €/l. Seroil Energy , Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. Precio: 1,329 €/l.

, Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. Precio: 1,329 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,329 €/l.

, Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,329 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. Precio: 1,329 €/l.

, Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. Precio: 1,329 €/l. Tamoil , Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,329 €/l.

, Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,329 €/l. Ballenoil, Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia km 1. Precio: 1,349 €/l.

Gasolina 98

Alcampo , Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,419 €/l.

, Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,419 €/l. Tamoil , Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,429 €/l.

, Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,429 €/l. ES Coloso , La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233 km 5,8. Precio: 1,455 €/l.

, La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233 km 5,8. Precio: 1,455 €/l. Shell , La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1,519 €/l.

, La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1,519 €/l. Shell , Jerez de la Frontera. A-480 km 25,8. Precio: 1,559 €/l.

, Jerez de la Frontera. A-480 km 25,8. Precio: 1,559 €/l. Shell , Algeciras. Avenida Virgen del Carmen, parcela 3. Precio: 1,559 €/l.

, Algeciras. Avenida Virgen del Carmen, parcela 3. Precio: 1,559 €/l. Gacosur Jerez , Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1,559 €/l.

, Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1,559 €/l. Tarifa Oil , Tarifa. Calle Algeciras, 58. Precio: 1,559 €/l.

, Tarifa. Calle Algeciras, 58. Precio: 1,559 €/l. Galp , Jerez de la Frontera. Carretera Antigua N-IV km 639,5. Precio: 1,559 €/l.

, Jerez de la Frontera. Carretera Antigua N-IV km 639,5. Precio: 1,559 €/l. ASC Carburantes, Tarifa. Carretera N-340 km 94,2 (Mesón Pancho). Precio: 1,559 €/l.

Diésel

Petroprix , Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz km 15. Precio: 1,429 €/l.

, Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz km 15. Precio: 1,429 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. Precio: 1,429 €/l.

, Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. Precio: 1,429 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1,449 €/l.

, Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1,449 €/l. Alcampo , Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,449 €/l.

, Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,449 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. Precio: 1,449 €/l.

, Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. Precio: 1,449 €/l. Plenergy , Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación, s/n. Precio: 1,449 €/l.

, Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación, s/n. Precio: 1,449 €/l. Seroil Energy , Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. Precio: 1,449 €/l.

, Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. Precio: 1,449 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,449 €/l.

, Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,449 €/l. Tamoil , Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,449 €/l.

, Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,449 €/l. Petroprix, Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1,469 €/l.

Precio de la gasolina hoy 17 de junio en Málaga

Si estás en Málaga el Geoportal señala que estas son las gasolineras como las más baratas:

Gasolina 95

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen , Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1,365 €/l.

, Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1,365 €/l. Olivarera Trabuco , Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203 km 2,2. Precio: 1,375 €/l.

, Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203 km 2,2. Precio: 1,375 €/l. Petroprix , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,388 €/l.

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,388 €/l. Madese-Benamaina , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1,388 €/l.

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1,388 €/l. Ballenoil , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, Urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1,395 €/l.

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, Urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1,395 €/l. Ballenoil , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1,395 €/l.

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1,395 €/l. Distreax-22 S.L. , Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1,399 €/l.

, Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1,399 €/l. Gueroil , Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5. Precio: 1,399 €/l.

, Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5. Precio: 1,399 €/l. Ballenoil , Vélez-Málaga. Camino El Higueral, 28. Precio: 1,399 €/l.

, Vélez-Málaga. Camino El Higueral, 28. Precio: 1,399 €/l. Maxoil, Vélez-Málaga. Calle Benavente, Pol. Ind. Los Zamoranos, 23-24. Precio: 1,399 €/l.

Gasolina 98

Ninguno , Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1,569 €/l.

, Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1,569 €/l. La Trocha , Coín. Carretera Coín-Cártama km 1. Precio: 1,589 €/l.

, Coín. Carretera Coín-Cártama km 1. Precio: 1,589 €/l. Shell , Málaga. Avenida Velázquez, s/n. Precio: 1,589 €/l.

, Málaga. Avenida Velázquez, s/n. Precio: 1,589 €/l. Agla , Yunquera. Carretera A-366 km 1. Precio: 1,594 €/l.

, Yunquera. Carretera A-366 km 1. Precio: 1,594 €/l. ES Coloso Churriana , Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga km 89. Precio: 1,595 €/l.

, Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga km 89. Precio: 1,595 €/l. Coloso , Málaga. Carretera de Coín km 54. Precio: 1,595 €/l.

, Málaga. Carretera de Coín km 54. Precio: 1,595 €/l. Gueroil , Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5. Precio: 1,599 €/l.

, Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5. Precio: 1,599 €/l. M3 Petróleos , Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1,599 €/l.

, Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1,599 €/l. Agla , Cerralba. Carretera de Cerralba nº 1 km 1. Precio: 1,605 €/l.

, Cerralba. Carretera de Cerralba nº 1 km 1. Precio: 1,605 €/l. Galp, Benalmádena. Avenida Arroyo Hondo, s/n. Precio: 1,609 €/l.

Diésel

Easygas , Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5. Precio: 1,439 €/l.

, Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5. Precio: 1,439 €/l. Gueroil , Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5. Precio: 1,459 €/l.

, Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5. Precio: 1,459 €/l. Plenergy , Algarrobo. Calle Talleres, 4. Precio: 1,459 €/l.

, Algarrobo. Calle Talleres, 4. Precio: 1,459 €/l. Distreax-22 S.L. , Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1,469 €/l.

, Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1,469 €/l. Petroprix , Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1,469 €/l.

, Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1,469 €/l. Olivarera Trabuco , Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203 km 2,2. Precio: 1,475 €/l.

, Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203 km 2,2. Precio: 1,475 €/l. S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen , Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1,475 €/l.

, Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1,475 €/l. Lisbona Oil , Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1,479 €/l.

, Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1,479 €/l. Fejama 2022 S.L. , Vélez-Málaga. Carretera A-356 km 42. Precio: 1,479 €/l.

, Vélez-Málaga. Carretera A-356 km 42. Precio: 1,479 €/l. S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva, Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1,489 €/l.

Precio de la gasolina hoy 17 de junio en Córdoba

En Córdoba, estas son algunas de las gasolineras dónde es más barato repostar:

Gasolina 95

Almazaras de la Subbética , Carcabuey. Carretera A-339 km 17,8. Precio: 1,341 €/l.

, Carcabuey. Carretera A-339 km 17,8. Precio: 1,341 €/l. Cooperativa Lucena , Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,349 €/l.

, Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,349 €/l. F. del Moral , Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,359 €/l.

, Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,359 €/l. Ballenoil , Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,369 €/l.

, Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,369 €/l. Plenergy , Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1,375 €/l.

, Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1,375 €/l. Plenergy , Añjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1,375 €/l.

, Añjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1,375 €/l. Ballenoil , Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n (junto al recinto ferial). Precio: 1,375 €/l.

, Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n (junto al recinto ferial). Precio: 1,375 €/l. Ballenoil , La Carlota. Calle Ingeniería, 14. Precio: 1,379 €/l.

, La Carlota. Calle Ingeniería, 14. Precio: 1,379 €/l. Mirasierra , Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. Precio: 1,379 €/l.

, Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. Precio: 1,379 €/l. Fueling, Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,379 €/l.

Gasolina 98

Mirasierra , Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. Precio: 1,469 €/l.

, Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. Precio: 1,469 €/l. Fueling , Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,479 €/l.

, Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,479 €/l. Enerplus , Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,489 €/l.

, Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,489 €/l. El Carmen , Posadas. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,559 €/l.

, Posadas. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,559 €/l. Q8 , El Arrecife. Carretera N-IV km 428. Precio: 1,569 €/l.

, El Arrecife. Carretera N-IV km 428. Precio: 1,569 €/l. Petromarkt , Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1,579 €/l.

, Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1,579 €/l. M3 Petróleos , Puente Genil. Calle La Palmera, 18. Precio: 1,579 €/l.

, Puente Genil. Calle La Palmera, 18. Precio: 1,579 €/l. Shell , Pozoblanco. Carretera CO-6411 km 0,300. Precio: 1,584 €/l.

, Pozoblanco. Carretera CO-6411 km 0,300. Precio: 1,584 €/l. Family Energy , Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski). Precio: 1,589 €/l.

, Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski). Precio: 1,589 €/l. Q8, Córdoba. Carretera a Trassierra km 0. Precio: 1,589 €/l.

Diésel

Almazaras de la Subbética , Carcabuey. Carretera A-339 km 17,8. Precio: 1,424 €/l.

, Carcabuey. Carretera A-339 km 17,8. Precio: 1,424 €/l. Cepsa , La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1,430 €/l.

, La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1,430 €/l. F. del Moral , Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,449 €/l.

, Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,449 €/l. Cooperativa , Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1,456 €/l.

, Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1,456 €/l. Riosol , Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1,459 €/l.

, Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1,459 €/l. Mirasierra , Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. Precio: 1,469 €/l.

, Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. Precio: 1,469 €/l. Ballenoil , Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,469 €/l.

, Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,469 €/l. GEDS , Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1,479 €/l.

, Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1,479 €/l. Cooperativa Lucena , Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,499 €/l.

, Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,499 €/l. Minioil, Puente Genil. Carretera Estepa-Guadix km 8,5. Precio: 1,499 €/l.

Precio de la gasolina hoy 17 de junio en Granada

En Granada, estas son las gasolineras dónde te va a resultar más barato repostar:

Gasolina 95

E.S. El Molino Atarfe I , Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,305 €/l.

, Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,305 €/l. Plenergy , Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432) km 427. Precio: 1,305 €/l.

, Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432) km 427. Precio: 1,305 €/l. Alcampo Motril , Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,319 €/l.

, Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,319 €/l. Petroprix , Motril. Carretera Almería-Motril km 107. Precio: 1,329 €/l.

, Motril. Carretera Almería-Motril km 107. Precio: 1,329 €/l. GM Oil , Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1,329 €/l.

, Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1,329 €/l. Alcampo , Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88. Precio: 1,329 €/l.

, Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88. Precio: 1,329 €/l. Tamoil , Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,329 €/l.

, Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,329 €/l. Sur-Oil , Peligros. Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n. Precio: 1,339 €/l.

, Peligros. Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n. Precio: 1,339 €/l. Minioil , Motril. Calle Santo Domingo, 3. Precio: 1,339 €/l.

, Motril. Calle Santo Domingo, 3. Precio: 1,339 €/l. Low Cost Tiburonoil, Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1,339 €/l.

Gasolina 98

Alcampo , Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88. Precio: 1,399 €/l.

, Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88. Precio: 1,399 €/l. Tamoil , Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,399 €/l.

, Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,399 €/l. A. Aguaza , Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1,469 €/l.

, Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1,469 €/l. AM97 Plus S.L. , Valderrubio. Carretera Tovares km 1,4. Precio: 1,479 €/l.

, Valderrubio. Carretera Tovares km 1,4. Precio: 1,479 €/l. Fueling , Albolote. Carretera Atarfe-Albolote km 4. Precio: 1,519 €/l.

, Albolote. Carretera Atarfe-Albolote km 4. Precio: 1,519 €/l. ASC Carburantes , Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1,539 €/l.

, Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1,539 €/l. Alcampo Motril , Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,539 €/l.

, Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,539 €/l. ASC Carburantes , Granada. Carretera N-432 km 431. Precio: 1,539 €/l.

, Granada. Carretera N-432 km 431. Precio: 1,539 €/l. ASC Carburantes , Atarfe. Carretera N-432 km 429 (margen izquierdo). Precio: 1,539 €/l.

, Atarfe. Carretera N-432 km 429 (margen izquierdo). Precio: 1,539 €/l. ASC Carburantes, Atarfe. Carretera N-432 km 429 (margen derecho). Precio: 1,539 €/l.

Diésel

E.S. El Molino Atarfe I , Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,369 €/l.

, Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,369 €/l. Plenergy , Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432) km 427. Precio: 1,369 €/l.

, Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432) km 427. Precio: 1,369 €/l. Petroprix , Huétor Tájar. Carretera Granada-Sevilla km 68. Precio: 1,419 €/l.

, Huétor Tájar. Carretera Granada-Sevilla km 68. Precio: 1,419 €/l. Gaia , Zújar. Polígono Acceso a Carretera Estación Ferrocarril, s/n. Precio: 1,429 €/l.

, Zújar. Polígono Acceso a Carretera Estación Ferrocarril, s/n. Precio: 1,429 €/l. Cosafra , Huétor Tájar. Carretera de Loja km 0,600. Precio: 1,429 €/l.

, Huétor Tájar. Carretera de Loja km 0,600. Precio: 1,429 €/l. Alcampo , Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88. Precio: 1,429 €/l.

, Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88. Precio: 1,429 €/l. Tamoil , Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,429 €/l.

, Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,429 €/l. Sur-Oil , Peligros. Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n. Precio: 1,439 €/l.

, Peligros. Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n. Precio: 1,439 €/l. Low Cost Tiburonoil , Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1,439 €/l.

, Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1,439 €/l. Juncadiesel, Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1,439 €/l.

El Mapa de Geoportal con las gasolineras más baratas

Ahora ya conoces datos actualizados para este miércoles y para su primera hora, en las principales ciudades de Andalucía, pero si quieres consultar más adelante o cualquier otro día, tú mismo puedes entrar en Geoportal y consultar datos ya sea en forma de lista como las que acabamos de ver o filtrar también los datos a través de mapas como este: