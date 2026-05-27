Adiós al caos del trastero: estas estanterías metálicas con 875 kg de capacidad se montan sin una sola herramienta
Dos estanterías de 180 x 90 x 40 cm que se montan fácilmente, son ultarresistentes y te cuestan un total de 48 € gracias a esta oferta. Son ideales.
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Tienes el garaje hecho un desastre y llevas tiempo pensando en ordenarlo, pero te faltan los muebles para hacerlo. Esa historia nos suena, y se va a acabar ahora mismo. ¿Por qué? Porque este Pack de 2 estanterías metálicas galvanizadas es justo lo que necesitas: un conjunto de dos estanterías de 1,80 metros de alto que soportan casi 900 kg cada una, se montan sin herramientas y además están rebajadas a un total de solo 48 €.
Si quieres una solución práctica y barata para organizar tu garaje, aquí la tienes. Estos estantes son perfectos para guardar de todo, desde herramientas hasta alimentos.
Por qué recomendamos este pack de estanterías
- Cada balda aguanta hasta 175 kg de peso sin despeinarse.
- Su sistema de montaje elimina tornillos y tuercas. Todo se ensambla a mano fácilmente y sin perder robustez.
- Se pueden montar en vertical (180 cm de alto) o en horizontal (90 cm de alto). Como prefieras.
- Puedes ajustar las baldas en altura para distribuirlas como quieras.
Pack de 2 estanterías metálicas galvanizadas
Ya puedes olvidarte de tener el garaje hecho un desastre, porque este Pack de 2 estanterías metálicas galvanizadas te va a ayudar a poner orden. Lo mejor que tiene, además de soportar una carga de 875 kg cada estantería, es su fácil montaje. Tienen un sistema Click & Drag con el que no necesitas ni una sola herramienta para tener un buen resultado. Además, puedes colocar las baldas a la altura que quieras, o incluso convertirlas en estanterías horizontales. Miden 180 x 90 x 40 cm cada una, las puedes dividir en módulos y, para rematar, están hechas de acero galvanizado. Así que sí, son muy resistentes y están pensadas para durar muchos años.
Si tienes muchos cacharros, herramientas o trastos que quieras ordenar, estas estanterías son perfectas. Las puedes usar en garajes, trasteros y hasta despensas.
¿Qué dicen las reseñas de estas estanterías?
Los usuarios están muy satisfechos porque, además de ser fáciles de montar, tienen buen tamaño y son muy robustas, que es lo que de verdad importa. Aquí te dejamos algunas reseñas reales de compradores de este pack de estanterías:
- «Buenas estanterías, para uso doméstico en trastero no es necesario más robustez. Fácil montaje y estables.»
- «Todo muy bien, la estructura se monta fácil y pueden cargar bastante peso.»
- «Estoy muy contenta con las estanterías son tal cual viene en la foto e incluso traen guantes para el montaje además de un precio excelente.»
Este producto tiene un plazo de entrega previsto de entre 2 y 3 días hábiles sin coste adicional. Además, puedes financiarlo en 3, 6 ó 12 meses según prefieras. Desde luego, da facilidades para hacerse con él.
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Temas:
- Decoración
- Hogar
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