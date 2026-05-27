Adiós al caos del trastero: estas estanterías metálicas con 875 kg de capacidad se montan sin una sola herramienta

Tienes el garaje hecho un desastre y llevas tiempo pensando en ordenarlo, pero te faltan los muebles para hacerlo. Esa historia nos suena, y se va a acabar ahora mismo. ¿Por qué? Porque este Pack de 2 estanterías metálicas galvanizadas es justo lo que necesitas: un conjunto de dos estanterías de 1,80 metros de alto que soportan casi 900 kg cada una, se montan sin herramientas y además están rebajadas a un total de solo 48 €.

Si quieres una solución práctica y barata para organizar tu garaje, aquí la tienes. Estos estantes son perfectos para guardar de todo, desde herramientas hasta alimentos.

Por qué recomendamos este pack de estanterías

Cada balda aguanta hasta 175 kg de peso sin despeinarse.

Su sistema de montaje elimina tornillos y tuercas. Todo se ensambla a mano fácilmente y sin perder robustez.

Se pueden montar en vertical (180 cm de alto) o en horizontal (90 cm de alto). Como prefieras.

Puedes ajustar las baldas en altura para distribuirlas como quieras.

Pack de 2 estanterías metálicas galvanizadas

Ya puedes olvidarte de tener el garaje hecho un desastre, porque este Pack de 2 estanterías metálicas galvanizadas te va a ayudar a poner orden. Lo mejor que tiene, además de soportar una carga de 875 kg cada estantería, es su fácil montaje. Tienen un sistema Click & Drag con el que no necesitas ni una sola herramienta para tener un buen resultado. Además, puedes colocar las baldas a la altura que quieras, o incluso convertirlas en estanterías horizontales. Miden 180 x 90 x 40 cm cada una, las puedes dividir en módulos y, para rematar, están hechas de acero galvanizado. Así que sí, son muy resistentes y están pensadas para durar muchos años.

Si tienes muchos cacharros, herramientas o trastos que quieras ordenar, estas estanterías son perfectas. Las puedes usar en garajes, trasteros y hasta despensas.

¿Qué dicen las reseñas de estas estanterías?

Los usuarios están muy satisfechos porque, además de ser fáciles de montar, tienen buen tamaño y son muy robustas, que es lo que de verdad importa. Aquí te dejamos algunas reseñas reales de compradores de este pack de estanterías:

«Buenas estanterías, para uso doméstico en trastero no es necesario más robustez. Fácil montaje y estables.»

«Todo muy bien, la estructura se monta fácil y pueden cargar bastante peso.»

«Estoy muy contenta con las estanterías son tal cual viene en la foto e incluso traen guantes para el montaje además de un precio excelente.»

Este producto tiene un plazo de entrega previsto de entre 2 y 3 días hábiles sin coste adicional. Además, puedes financiarlo en 3, 6 ó 12 meses según prefieras. Desde luego, da facilidades para hacerse con él.

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