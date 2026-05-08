Dyson tiene el secador más inteligente del mercado y lo acaba de mejorar todavía más

No tienes que ir a una peluquería para disfrutar de un peinado profesional, y menos con secadores como el Secador de pelo Dyson Supersonic Nural. Este modelo en concreto usa tecnología iónica, ajustes automáticos de temperatura y flujo de aire y trae 5 cabezales intercambiables de fácil acoplamiento. Es muy fácil de usar y, además, tiene 100 € de descuento ahora mismo.

Es un secador de pelo pensado para todo tipo de personas y de cabellos. Fácil de usar, con configuración automática según tus preferencias y a un precio bien ajustado.

Por qué comprar el Dyson Supersonic Nural

Tiene sensores que regulan la temperatura y mejoran la retención de la humedad en el cabello para cuidarlo mucho más.

Recuerda tus preferencias y reconoce cada accesorio, configurándolo automáticamente según tus necesidades.

Usa iones negativos que eliminan la electricidad estática, lo que deja el pelo con más brillo y más sano.

Tiene 4 modos de calor y 3 velocidades, más botón de frío. Da opciones de sobra.

Comprar en Dyson por ( 499 € ) 399 €

Secador de pelo Dyson Supersonic Nural

La gran diferencia del Secador de pelo Dyson Supersonic Nural es que es inteligente. Este modelo tiene una tecnología de control smart que regula la temperatura para no dañar el cabello y, además, cambia sus ajustes según el cabezal que le pongas. De hecho, hasta desactiva el calor cuando lo colocas en horizontal para no sobrecalentarse. Es muy fácil de usar gracias a toda esta tecnología, pero además seca muy rápido al dar un flujo de aire de 13,3 litros por segundo, y usa iones negativos para cuidar más tu melena y no encrespar el pelo. Lo tiene todo pensado, y sus accesorios de alisador, concentrador, boquilla para pelo sensible, difusor y boquilla ancha, hace que sus posibilidades se multipliquen.

Un secador apto para todo tipo de cabello, pensado para que cualquiera pueda usarlo tanto por sus características como por lo fácil que se controla. Es como tener un secador profesional, pero diseñado para quien coge uno por primera vez.

¿Qué reseñas tiene este secador de Dyson?

Muy positivas. La web de Dyson tiene casi 1.500 valoraciones con una nota de 4,4 sobre 5. Las personas están encantadas con este secador porque se adapta muy bien a todo tipo de pelo, incluso al rizado. Aquí puedes leer algunas reseñas:

«Deja el cabello suave y brillante, no pesa apenas, mucho mejor que el anterior secador.»

«Hace unas semanas que lo uso y noto gran diferencia en mi pelo. Tengo rizos y sobre todo uso el difusor, le estoy cogiendo el truco a este accesorio que viene en dos partes y me encanta como deja mis rizos.»

«Excelente. Nunca había tenido un secador igual y mi pelo lo nota.»

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