El taburete plegable de IKEA que cabe en cualquier rincón y aguanta lo que le eches encima
El Bekvam de IKEA es un taburete de madera maciza de haya que se pliega, aguanta hasta 100 kg y tiene un diseño clásico que pega con todo.
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Si un producto pasa muchos años en un catálogo es porque funciona. Y, si combinas eso con la necesidad de tener una pequeña escalera o asiento para tu día a día en casa, el resultado es el Taburete Bekvam. Es compacto y plegable, hecho en madera de haya que dura años y años, ocupa poco, soporta hasta 100 kg y además se puede plegar para ocupar casi nada cuando lo estás usando. Ah, ¡y está rebajado a 39 € en IKEA!
Una pequeña escalera que sirve de taburete y que puedes usar en la cocina, la salita o cualquier parte de casa, tanto para sentarte como para cualquier labor de bricolaje que quieras hacer. Vale para todo, es resistente y hasta tiene cierto estilo con su diseño clásico.
Por qué recomendamos este taburete de IKEA
- Está hecho de haya maciza, madera dura y resistente que garantiza años de durabilidad sin perder su aspecto.
- Se pliega muy fácilmente, ocupando tan solo 21 cm de fondo una vez plegado.
- Es capaz de aguantar hasta 100 kg de carga máxima sin perder estabilidad.
- Incluye un gancho de pared para colgarlo y que no te estorbe mientras no lo usas.
Comprar en IKEA por (
44,99 €) 39,99 €
Taburete Bekvam
Te sirve como pequeña escalera para llegar a sitios altos y también como asiento cuando te faltan sillas. Esa versatilidad es una de las grandes bondades del Taburete Bekvam, aunque tampoco podemos dejar atrás lo resistente y estable que es, y lo poco que ocupa cuando lo pliegas. Es capaz de soportar 100 kg de carga con sus 44 x 63 cm de tamaño. Además, al estar hecho de haya maciza, puedes incluso lijarlo y tratarlo para renovarlo siempre que quieras, aunque ya de por sí dura años y años sin envejecer en absoluto. ¿Qué pasa cuando no lo usas? Pues que lo doblas y se queda en solo 21 cm de fondo, pudiendo meterlo en cualquier rincón para que no te estorbe, o incluso colgándolo con el anclaje que trae. Son todo facilidades.
Es un utensilio perfecto para cualquier tipo de hogar. Sea porque buscas un asiento más versátil, o porque quieres una escalerita elegante y que ocupe poco, te va a sorprender.
¿Qué dicen las reseñas de este taburete?
Todas las personas que han comprado este taburete de IKEA están encantadas con él por lo robusto y útil que es, y por lo poco que ocupa una vez plegado. Mira las reseñas de usuarios que hemos recopilado a continuación
- «Se guarda en cualquier sitio y es muy cómoda a la hora de tener que coger algo que tengas en alguna estantería o zona alta.»
- «Funciona correctamente y es sencilla de montar y guardar con el anclaje que lleva.»
- «Pesa poco, es estable, ocupa poco plegada, alcanzó donde sin ella no llegaría, la calidad y precio son estupendos y lo mismo sirve de mesilla o mesita.»
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Junto al descuento, IKEA ofrece servicios de entrega a domicilio, recogida en tienda o en puntos de recogida. Además, puedes financiar el taburete en plazos de hasta 13 € al mes, si quieres que el impacto de su compra sea menor. Todo facilidades.
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