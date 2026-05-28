Si un producto pasa muchos años en un catálogo es porque funciona. Y, si combinas eso con la necesidad de tener una pequeña escalera o asiento para tu día a día en casa, el resultado es el Taburete Bekvam. Es compacto y plegable, hecho en madera de haya que dura años y años, ocupa poco, soporta hasta 100 kg y además se puede plegar para ocupar casi nada cuando lo estás usando. Ah, ¡y está rebajado a 39 € en IKEA!

Una pequeña escalera que sirve de taburete y que puedes usar en la cocina, la salita o cualquier parte de casa, tanto para sentarte como para cualquier labor de bricolaje que quieras hacer. Vale para todo, es resistente y hasta tiene cierto estilo con su diseño clásico.

Por qué recomendamos este taburete de IKEA

Está hecho de haya maciza, madera dura y resistente que garantiza años de durabilidad sin perder su aspecto.

Se pliega muy fácilmente, ocupando tan solo 21 cm de fondo una vez plegado.

Es capaz de aguantar hasta 100 kg de carga máxima sin perder estabilidad.

Incluye un gancho de pared para colgarlo y que no te estorbe mientras no lo usas.

Comprar en IKEA por ( 44,99 € ) 39,99 €

Taburete Bekvam

Te sirve como pequeña escalera para llegar a sitios altos y también como asiento cuando te faltan sillas. Esa versatilidad es una de las grandes bondades del Taburete Bekvam, aunque tampoco podemos dejar atrás lo resistente y estable que es, y lo poco que ocupa cuando lo pliegas. Es capaz de soportar 100 kg de carga con sus 44 x 63 cm de tamaño. Además, al estar hecho de haya maciza, puedes incluso lijarlo y tratarlo para renovarlo siempre que quieras, aunque ya de por sí dura años y años sin envejecer en absoluto. ¿Qué pasa cuando no lo usas? Pues que lo doblas y se queda en solo 21 cm de fondo, pudiendo meterlo en cualquier rincón para que no te estorbe, o incluso colgándolo con el anclaje que trae. Son todo facilidades.

Es un utensilio perfecto para cualquier tipo de hogar. Sea porque buscas un asiento más versátil, o porque quieres una escalerita elegante y que ocupe poco, te va a sorprender.

¿Qué dicen las reseñas de este taburete?

Todas las personas que han comprado este taburete de IKEA están encantadas con él por lo robusto y útil que es, y por lo poco que ocupa una vez plegado. Mira las reseñas de usuarios que hemos recopilado a continuación

«Se guarda en cualquier sitio y es muy cómoda a la hora de tener que coger algo que tengas en alguna estantería o zona alta.»

«Funciona correctamente y es sencilla de montar y guardar con el anclaje que lleva.»

«Pesa poco, es estable, ocupa poco plegada, alcanzó donde sin ella no llegaría, la calidad y precio son estupendos y lo mismo sirve de mesilla o mesita.»

Comprar en IKEA por ( 44,99 € ) 39,99 €

Junto al descuento, IKEA ofrece servicios de entrega a domicilio, recogida en tienda o en puntos de recogida. Además, puedes financiar el taburete en plazos de hasta 13 € al mes, si quieres que el impacto de su compra sea menor. Todo facilidades.

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