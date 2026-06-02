Arqueólogos no dan crédito: un niño encuentra una estatua de la época romana con 1.700 años de antigüedad entre piedras

Dor Wolynitz, un niño de 8 años residente en la ciudad de Rehovot, en Israel, encontró un fragmento de una estatua romana de aproximadamente 1.700 años de antigüedad durante una visita a los alrededores del cráter Ramón, situado en el desierto del Néguev. El hallazgo se produjo mientras participaba en una actividad organizada por una unidad de reservistas paracaidistas. Durante el recorrido por la zona, el menor observó una piedra que le llamó la atención. En lugar de dejarla en el lugar, decidió enseñársela a un arqueólogo amigo de la familia que también formaba parte de la excursión. El cráter Ramón se encuentra en una región que en la Antigüedad funcionó como un importante punto de paso para rutas comerciales.

Aunque el fragmento hallado es muy pequeño, de apenas seis por seis centímetros, su relevancia arqueológica es considerada «extraordinaria». Según los expertos de la Israel Antiquities Authority, la pieza corresponde a parte de una estatua romana cuyo origen se remonta al siglo IV d. C. El relieve muestra una figura humana esculpida con gran detalle, especialmente en los pliegues de su vestimenta. Los arqueólogos señalan que la prenda representada parece ser un himation, un manto grueso y elegante ampliamente utilizado en el mundo grecorromano. La ausencia de una túnica visible bajo la capa coincide con numerosas representaciones artísticas características de aquel periodo histórico, lo que refuerza su valor como testimonio iconográfico de la época.

La estatua de la época romana que ha encontrado un niño

Akiva Goldenhersh, supervisor de la Unidad de Prevención de Robos de Antigüedades de la Autoridad de Antigüedades de Israel, explica: «Al principio pensé que era un fósil, pero luego me fijé en los pliegues esculpidos de la prenda, ¡y me emocioné muchísimo! La ausencia de marcas características en el fragmento dificulta su identificación, pero estilísticamente, podría tratarse del dios Júpiter o de Zeus-Dushara, un dios nabateo que fue identificado y fusionado con Zeus en el contexto del encuentro entre la cultura nabatea, muy extendida en la región del Néguev, y el mundo helenístico-romano; también se encuentra en Petra. Este pequeño hallazgo refleja, por lo tanto, la combinación de tradiciones locales con influencias del mundo clásico».

El lugar donde se produjo el hallazgo de la reliquia tiene una gran importancia histórica. A poca distancia se encuentran los restos de Khan Saharonim, una antigua estación de descanso para caravanas situada a lo largo de la conocida Ruta de las Especias. Durante siglos, esta vía comercial fue una de las más relevantes de la región, conectando Arabia y Oriente con los puertos del Mediterráneo y facilitando el transporte de productos valiosos como incienso, perfumes y tejidos, entre otros.

Los principales impulsores de este comercio fueron los nabateos, un pueblo árabe que dominó las rutas del desierto gracias a su capacidad para el intercambio de bienes y la organización de caravanas entre los siglos III a. C. y II d. C. El desierto del Néguev desempeñó un papel esencial dentro de esta red comercial. A pesar de las duras condiciones del entorno, las caravanas lograban atravesarlo gracias a una compleja infraestructura de pozos de agua, fortalezas estratégicas y puntos de descanso distribuidos a lo largo de las rutas.

Finalmente, Goldenhersh concluye en relación al hallazgo de la estatua romana: «Cada hallazgo arqueológico forma parte de nuestro patrimonio común en esta tierra. Entregarlo a los Tesoros Nacionales nos permite estudiarlo, preservarlo y hacer que el conocimiento sea accesible al público en general. La conducta responsable de Dor y su familia es un ejemplo de civismo y de la preservación del patrimonio cultural de nuestro país. Dor es un modelo a seguir para todos nosotros».

Ruta de las Especias

Las civilizaciones de Asia participaron en el comercio de especias desde la Antigüedad, y el mundo grecorromano se incorporó posteriormente a este intercambio mediante la llamada ruta del incienso y las rutas romano-indias. Estas rutas dependían en gran medida del desarrollo del comercio marítimo impulsado por el Reino de Aksum, que fue pionero en la navegación por el mar Rojo antes del siglo I.

A mediados del siglo VII, el surgimiento del islam provocó cambios importantes en estas redes comerciales y, con el tiempo, los comerciantes árabes asumieron el control del transporte de mercancías entre el Levante mediterráneo y Europa, papel que mantuvieron hasta la caída de Constantinopla en 1453.

La importancia económica de la Ruta de la Seda y de las rutas de las especias, parcialmente bloqueadas tras la expansión del Imperio otomano en 1453, impulsó a las potencias europeas a buscar nuevas rutas marítimas, dando inicio a la era de los descubrimientos. Este comercio transformó la economía mundial desde finales de la Edad Media hasta la época moderna.

En Europa, Venecia y Génova tuvieron un papel clave en el comercio de especias, ya que ejercieron un fuerte control sobre la distribución de estos productos en el continente. Venecia, en concreto, alcanzó una gran prosperidad gracias a su posición dominante, que llegaban a través de intermediarios árabes y se redistribuían por el resto del continente.