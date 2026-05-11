El oscuro presagio del director de la OMS y su «cuídense mucho»: ya van 5 positivos, 3 muertos y 71 ingresados por hantavirus

Tras el brote de hantavirus surgido en el crucero holandés Hondius, ya se han confirmado cinco casos positivos de hantavirus -variante de los Andes- asociados al brote en el barco que zarpó de Argentina. Además, se registran varios casos sospechosos o probables, con un total de alrededor de ocho casos sospechosos. Los positivos son:

Uno en España

Dos en EEUU

Uno en Francia

Uno en Países Bajos, el doctor del crucero.

Tres personas han fallecido en relación con este brote: la pareja holandesa considerada pacientes cero de este brote y una mujer alemana. Al menos dos de las muertes están confirmadas como causadas por el virus. Los fallecimientos se produjeron después de que los 3 pasajeros presentaran síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal y problemas respiratorios.

Además, se han puesto en cuarentena al menos a 71 personas (pasajeros y tripulación con contacto cercano), distribuidas en varios países tras la evacuación del barco en las Islas Canarias (España). El resto de pasajeros desembarcados están siendo también observados según los protocolos de sus países. Los hospitalizados en cuarentena son:

14 españoles

17 estadounidenses

5 franceses

23 británicos

6 alemanes

6 holandeses.

Algunos han sido evacuados en vuelos médicos y aislados en instalaciones especializadas. El riesgo para la población general se considera bajo, ya que el hantavirus no se transmite fácilmente de persona a persona (aunque la cepa Andes permite transmisión limitada en contactos prolongados).

Ante este goteo de casos de hantavirus, cobra sentido el consejo de la carta que el director general de la OMS, Tedros Adhanom, dirigió el sábado a los canarios.

Tedros Adhanom Ghebreyesus publicaba una carta dirigida a la población de Tenerife con el objetivo de calmar la preocupación generada por la llegada del crucero Hondius, que transporta casos de hantavirus de la cepa de los Andes. En su mensaje, Tedros Adhanom, pedía a los tinerfeños: «Cuídense mucho», pese a decir que el riesgo del hantavirus «sigue siendo bajo».

«Por favor, cuídense ustedes y cuídense los unos a los otros. Confíen en los preparativos que se han llevado a cabo. Y sepan que la OMS está con ustedes, y con cada persona en ese barco, en cada paso del camino», asegura con grandilocuencia.