La OMS confirma 5 contagios de hantavirus de los 8 sospechosos detectados a bordo del Hondius

Ya son cinco los casos confirmados de hantavirus originados por el brote del crucero MV Hondius. Tedros Adhamon Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha informado este jueves de que cinco de los ocho casos sospechosos que se encontraban en la embarcación son contagios del virus. El brote ya ha dejado 3 muertos y aún quedan al menos tres casos por confirmar. El barco se dirige en estos momentos a Canarias, donde tiene previsto llegar en los próximos días para que los pasajeros y la tripulación puedan desembarcar y dirigirse a sus países.

«Hasta ahora, se han reportado ocho casos, incluidos tres fallecimientos. Cinco de los ocho casos han sido confirmados como hantavirus, y los otros tres son sospechosos», ha asegurado el director general de la OMS en una rueda de prensa este jueves. También ha señalado que ninguna de las personas que continúan a bordo del crucero ha manifestado síntomas.

Adhanom Ghebreyesus ha aseverado que la OMS ha recibido informes sobre otras personas con síntomas que podrían haber tenido contacto con uno de los pasajeros y, para cada caso, mantiene un «estrecho contacto» con las autoridades pertinentes. «Dado el período de incubación del virus Andes, que puede ser de hasta seis semanas, es posible que se informen más casos», ha añadido el director general de la organización.

Las investigaciones sobre la causa del brote continúan y, según ha detallado, se sabe que las dos primeras personas afectadas habían viajado a Argentina, Chile y Uruguay para observar aves, incluyendo visitas a lugares con presencia de la especie de rata conocida por portar el virus Andes. La OMS está trabajando con las autoridades sanitarias de Argentina para conocer los movimientos de la pareja.

El director de la OMS ha subrayado que el riesgo para la salud pública es «bajo», aunque ha reconocido que se trata de un «incidente grave». «Nuestras prioridades son garantizar que los pacientes afectados reciban atención, que los pasajeros restantes en el barco se mantengan seguros y sean tratados con dignidad, y prevenir cualquier propagación adicional del virus», ha destacado.

En cuanto a los pasajeros que desembarcaron en Santa Elena, 30 según la naviera, la OMS ha informado a los 12 países de los que son nacionales. Asimismo, está apoyando a las autoridades sanitarias de Sudáfrica para hacer el seguimiento de las personas que estaban en el vuelo de Santa Elena a Johannesburgo con la mujer infectada que falleció después.