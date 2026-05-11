El puerto de Granadilla tendrá que ser desinfectado por la hora que ha estado atracado el crucero del hantavirus

El puerto tinerfeño de Granadilla tendrá que ser desinfectado por la hora que ha estado atracado el crucero del hantavirus, el holandés Hondius, que ya ha partido rumbo a Róterdam. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha puesto mucho empeño en especificar que será limpiada «sólo la zona afectada» por el operativo de desembarco de los últimos pasajeros del barco.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, al que el Gobierno ha ninguneado durante casi todo el fin de semana, había reclamado este lunes que la operación de amarre del Hondius en el puerto de Granadilla de Abona se desarrollase con todas las garantías, en el menor tiempo posible y que el crucero pueda partir cuanto antes hacia Países Bajos.

Fernando Clavijo indicó en sus redes sociales que la ministra de Sanidad, Mónica García, le había informado de que Capitanía Marítima ha ordenado el amarre del MV Hondius en el puerto de Granadilla por razones de seguridad, debido al cambio de las condiciones meteorológicas.

«La prioridad es que la operación se desarrolle con todas las garantías, en el menor tiempo posible y que el crucero pueda partir cuanto antes hacia Países Bajos», ha señalado el presidente canario.

El crucero del hantavirus ha atracado este lunes en el puerto tinerfeño de Granadilla de Abona «el mínimo tiempo imprescindible» por razones meteorológicas, tal y como ha recomendado Capitanía Marítima, según fuentes del Gobierno.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha lanzado esta tarde un nuevo mensaje de autocomplacencia al declarar la «operación completada» en relación al desembarco de los pasajeros y parte de la tripulación del crucero MV Hondius, afectado por el brote de hantavirus. «Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el Gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país», ha aseverado tras un todo un fin de semana felicitándose por el operativo.