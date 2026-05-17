Netanyahu insta a Trump a emprender una nueva ola de ataques contra Irán ante la rebeldía de los ayatolás

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha advertido con consecuencias para la dictadura de los ayatolás de Irán si sus líderes no actúan con rapidez: «Para Irán, el tiempo se acaba, y más les vale actuar, ¡RÁPIDO!, o no quedará nada de ellos. ¡El tiempo es esencial!», ha escrito Trump en su red social. Donald Trump ha elevado este domingo la presión sobre la dictadura de los ayatolás de Irán tras mantener una conversación con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

La llamada entre Trump y Netanyahu se ha producido pocas horas antes de una reunión de seguridad convocada por el primer ministro de Israel. Mientras, Washington y Jerusalén se preparan para retomar la guerra contra Irán tras el deterioro de la situación en la región.

Ambos han analizado distintos escenarios militares relacionados con Teherán, así como la estrategia conjunta ante la creciente amenaza iraní. La conversación también ha abordado el reciente viaje de Trump a China y el impacto geopolítico que podría tener sobre el equilibrio de fuerzas en Oriente Medio.

«Para Irán, el tiempo se acaba, y más les vale actuar, ¡rápido!, o no quedará nada de ellos. ¡El tiempo es esencial!», ha escrito en redes sociales. «Para Irán, el tiempo se acaba y deben actuar con rapidez, o no quedará nada de ellos. ¡El tiempo apremia!», ha destacado.

Sin embargo, Trump ha destacado después en una entrevista por teléfono con el Canal 12 de Israel que cree que los ayatolás quieren llegar a un acuerdo y espera que Teherán presente una propuesta actualizada en los próximos días.

Advertencia de acción militar si no hay acuerdo

Trump ha evitado especificar una fecha límite para las negociaciones, pero ha advertido con una acción militar más severa si los ayatolás no cumplen con las exigencias estadounidenses sobre su programa nuclear: «Queremos llegar a un acuerdo, pero los iraníes no están en el punto en el que queremos que estén ahora mismo», ha destacado Trump. «Tendrán que llegar a ese punto o recibirán un duro golpe», ha explicado.

Los ayatolás preparan restricciones en Ormuz

En paralelo, la dictadura de los ayatolás de Irán ultima un nuevo mecanismo para regular el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más estratégicas del mundo. El plan contempla la imposición de tasas y peajes a los buques que crucen la zona, según anunció el político iraní Ebrahim Azizi, quien aseguró que la medida será presentada oficialmente en los próximos días.

Azizi, figura clave del ala dura iraní

Ebrahim Azizi es miembro del Parlamento iraní y preside la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior. Ex líder de los sicarios de los ayatolás, representa el ala más dura del sistema político iraní. Destaca por sus ataques Estados Unidos y sus aliados.

Ormuz, en máxima tensión

Desde el estrecho de Ormuz, se ha descrito como «un aparcamiento de barcos», en referencia al aumento de la congestión y la tensión en esta ruta clave para el comercio global de petróleo.

Las autoridades locales advierten de que la situación se ha deteriorado notablemente debido al incremento de las tensiones regionales.

Escalada en varios frentes en Oriente Medio

Mientras tanto, Israel continúa sus ataques contra los terroristas de Hezbolá que se asientan en el sur de Líbano. La dictadura de los ayatolás de Irán financia a los terroristas de Hezbolá desde hace décadas, a los que utiliza para atacar a Israel.

En la Franja de Gaza, los terroristas de Hamás confirmaron la muerte de uno de sus líderes, Izz al-Din al-Haddad, en un ataque israelí en Ciudad de Gaza. La combinación de presión militar, amenazas cruzadas y movimientos estratégicos en el estrecho de Ormuz alimenta el temor internacional a una posible expansión del conflicto en toda la región de Oriente Medio.