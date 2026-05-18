Elon Musk pierde su demanda contra OpenAI por desviarse de su misión fundacional de ayudar a la humanidad

Un jurado estadounidense ha fallado en contra este lunes de la demanda que Elon Musk, CEO de Tesla y propietario de X, presentó contra OpenAI, creadora de ChatGPT, y su presidente, Sam Altman. Musk, uno de los primeros financiadores y cofundador de la empresa de inteligencia artificial generativa, había demandado a la compañía al considerar que ésta se había desviado de su objetivo altruista para favorecer a la humanidad, motivo por el que el magnate había invertido en OpenAI.

El desenlace final del juicio, que se ha conocido este jueves, determina que la empresa no es responsable ante Musk. El CEO de Tesla reclamaba haber invertido en una empresa sin ánimo de lucro que había traicionado su idea original para convertirse en una empresa millonaria y vinculada a Microsoft.

El jurado del tribunal federal de Oakland, en California, ha dictaminado que Musk había presentado su demanda contra OpenAI demasiado tarde. El juicio, que comenzó el 28 de abril, ha estado en el punto de mira por el alcance del posible fallo del jurado. La decisión final podía tener implicaciones tanto en lo que respecta al uso de la inteligencia artificial como a quiénes deberían sacar provecho de la misma.

OpenAI ha basado su defensa en que Musk tiene interés en la compañía ahora que ésta se ha convertido en líder del sector y genera millones en beneficios. La empresa presidida por Sam Altman aseguraba que el dueño de X había abandonado voluntariamente el consejo de administración de OpenAI en 2018, después de un intento fallido de tomar el control de la compañía.

OpenAI ha justificado el cambio a una empresa con ánimo de lucro porque era la única manera de financiar un proyecto que requería millones para entrenar los modelos de IA que desarrolla. El caso ha supuesto una amenaza para OpenAi, que se prepara para dar el salto a bolsa a finales de este año.

Musk pedía también la destitución de Altman y de Greg Brockman, otro de los cofundadores de la empresa. Además, el CEO de Tesla solicitaba que se transfirieran 134.000 millones de dólares de OpenAI a su propia organización sin ánimo de lucro y devolver a la creadora de ChatGpt a su objetivo incial.