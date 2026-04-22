Desde la apertura de hoy de Wall Street, el mercado ha dejado temporalmente de lado el conflicto en Oriente Medio y el avance de sus negociaciones para centrar toda su atención en los resultados de una de las compañías más populares de los últimos meses: Tesla.

La compañía de Elon Musk se encuentra en una posición tan única como delicada. A pesar de estar perdiendo cuota de mercado en su negocio principal, la compañía ha presentado los resultados del primer trimestre batiendo las expectativas del mercado.

Tesla ha informado de un flujo de caja libre positivo de 1.440 millones de dólares en el primer trimestre, desafiando las expectativas de consumo de efectivo, ya que el fabricante de vehículos eléctricos aún no ha aumentado el gasto en inteligencia artificial y capacidad de fabricación.

Tesla sube en bolsa al cierre de Wall Street

Tras la publicación de los resultados la compañía ha subido más de un 4% al cierre de Wall Street. Durante toda la jornada se ha movido en alzas de más de un 1%.

Además, la compañía de Musk reportó ingresos de 22.390 millones de dólares durante el trimestre que finalizó el 31 de marzo, en comparación con la estimación promedio de los analistas de 22.280 millones de dólares.

Aunque estas cifras representan un crecimiento cercano al 14% interanual, el mercado descuenta una ralentización en la venta de vehículos eléctricos. Los inversores ven «demasiado optimista» que la empresa de Elon Musk sea algo más que un fabricante de vehículos eléctricos.

Por ahora, Tesla continúa perdiendo terreno frente a la creciente competencia china. Según Reuters Tesla entregó menos vehículos de lo que Wall Street esperaba en el primer trimestre, pero las entregas aumentaron un 6,3% con respecto al año anterior, cuando las protestas contra las políticas de extrema derecha de Musk habían afectado la demanda.

Aumentan las dudas en torno a la IA

Por ello, el foco de los inversores no está tanto en las entregas o en las ventas, sino en la actualización del negocio de inteligencia artificial, que incluye los robotaxis, el robot humanoide Optimus y cualquier novedad relacionada con el megaproyecto de semiconductores Terafab.

La mayoría de los accionistas en las preguntas previas a la rueda de prensa, han girado en torno a la IA y los coches automatizados. En este sentido, lo único que ha insinuado Musk es que podría revelar las especificaciones de producción del tan esperado Roadster de dos puertas.

En el informe de resultados, Tesla sigue clasificando el coche como en «fase de diseño y desarrollo» y así lleva los últimos trimestres.

Sin duda, el interés de Musk ha quedado claro, con fuertes subidas de capex para construir fábricas, chips propios y escalar estos sistemas, mientras busca monetizar esa IA a gran escala.

También la OPV no pasa desapercibida en esta presentación de resultados. La mayoría de los analistas consideran que podría suponer un verdadero problema para Tesla.