El HUAWEI WATCH FIT 5 Series llega a España: fecha, precios y novedades del nuevo smartwatch

El HUAWEI WATCH FIT 5 Series ya tiene fecha de llegada a España. La compañía ha anunciado que su nueva generación de relojes inteligentes estará disponible a partir del próximo 7 de mayo, con dos versiones diferenciadas: HUAWEI WATCH FIT 5 y HUAWEI WATCH FIT 5 Pro. La primera partirá de los 199 euros, mientras que la variante Pro tendrá un precio de 299 euros.

El nuevo HUAWEI WATCH FIT 5 Series se presentará en versiones estándar y Pro, además de distintos colores. La idea es mantener un diseño versátil, pensado para usuarios que buscan un reloj inteligente fácil de llevar a diario, pero con funciones más completas para entrenar, controlar métricas de salud y gestionar notificaciones desde la muñeca.

Más funciones deportivas y seguimiento de salud

Huawei adelanta que esta nueva generación incorporará múltiples modos deportivos, funciones avanzadas de fitness y un seguimiento de salud más completo. Aunque la compañía todavía no ha detallado todas las especificaciones técnicas finales de cada modelo, el enfoque del producto apunta a un wearable pensado para quienes quieren un reloj cómodo, visualmente atractivo y con herramientas útiles para el entrenamiento.

La versión Pro será, previsiblemente, la opción más completa dentro de la familia. Huawei no ha desglosado aún todas las diferencias entre ambos modelos, pero la separación de precios deja claro que la marca quiere cubrir dos perfiles, quienes buscan un smartwatch equilibrado para el día a día y quienes prefieren una propuesta más avanzada.

Otro de los puntos destacados será la posibilidad de realizar pagos sin contacto en España mediante Curve Pay, según la información facilitada por Huawei. Esta función puede ser especialmente práctica para quienes usan el reloj en entrenamientos, desplazamientos o compras rápidas sin llevar el móvil encima.

Promoción de lanzamiento y ventajas para compradores

Los clientes ya pueden reservar o registrarse a través de los canales habituales de venta para acceder a ventajas de lanzamiento. Entre ellas, Huawei anuncia un cupón de descuento de 60 euros aplicable tanto al HUAWEI WATCH FIT 5 como al HUAWEI WATCH FIT 5 Pro.

La compañía también incluirá acceso gratuito a HUAWEI MultiPass, un programa que reúne suscripción a HUAWEI Health+ y beneficios en aplicaciones relacionadas con el deporte y el fitness. Entre las plataformas mencionadas por la marca aparecen komoot, Naviki, URUNN y Life Period Tracker.

A esto se suma HUAWEI Care Service, el servicio integral premium de la compañía. Según Huawei, los compradores que adquieran el reloj en HUAWEI Store podrán beneficiarse de un único cambio de pantalla gratuito durante los 12 primeros meses. La marca también mantiene canales de atención por correo electrónico, chat en vivo, teléfono y centros de servicio autorizados en Madrid, Barcelona y Málaga.

Más dispositivos dentro del ecosistema Huawei

El lanzamiento del HUAWEI WATCH FIT 5 Series no llegará solo. Huawei también prepara nuevas incorporaciones a su ecosistema de dispositivos inteligentes. Entre ellas se encuentran el HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition, orientado a corredores profesionales y aficionados; el HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition, con un enfoque más cercano a la alta joyería; y el HUAWEI MatePad Pro Max, una nueva tablet insignia con pantalla PaperMatte.

Además, la compañía ha presentado el nuevo color Berry Purple para los auriculares abiertos HUAWEI FreeClip 2. Esta versión ya está disponible en España desde el pasado día 21 con un precio de 199 euros y se suma a los colores Black, White, Blue y Rose Gold.

El HUAWEI WATCH FIT 5 Series será el producto más relevante de este anuncio para el mercado de consumo. Su mezcla de precio, diseño, funciones deportivas y pagos desde la muñeca puede situarlo como una alternativa interesante para quienes buscan un smartwatch completo sin entrar en rangos de precio más elevados.