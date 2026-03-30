vivo X300 FE: el nuevo flagship que llega a España con cámara ZEISS y un smartwatch de regalo

El desembarco del vivo X300 FE en nuestro país es la consolidación de una propuesta que busca el equilibrio entre diseño compacto y especificaciones de infarto. Este dispositivo llega equipado con el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 de 3 nm, una pieza de silicio que trabaja a frecuencias de hasta 3.80 GHz para garantizar un rendimiento fluido en cualquier escenario. Le acompañan 12 GB de RAM LPDDR5X Ultra, que pueden duplicarse mediante extensión virtual, y un almacenamiento de 512 GB UFS 4.1.

Fotografía profesional firmada por ZEISS

En el frontal, el terminal presume de un panel AMOLED LTPO de 6,31 pulgadas con resolución 1.5K. Lo más destacado para el usuario es su capacidad de alcanzar un brillo pico de 5000 nits, lo que asegura una legibilidad total bajo la luz solar más intensa. Además, la tecnología de atenuación 2160 Hz PWM protege la vista durante periodos de uso prolongado.

La verdadera joya de la corona en este vivo X300 FE es su sistema de cámaras co-desarrollado con ZEISS. El módulo trasero presenta una configuración triple con un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular y un super teleobjetivo ZEISS de 50 MP con estabilización óptica. Esta combinación permite un zoom digital de hasta 100x y retratos con una compresión natural propia de cámaras profesionales.

Como elemento diferenciador, el paquete incluye el extensor de teleobjetivo vivo ZEISS G2. Este accesorio físico permite alcanzar una distancia focal equivalente de 200 mm, ofreciendo una versatilidad creativa que hasta ahora era impensable en un smartphone de estas dimensiones. Para el vídeo, el soporte de grabación en 4K a 60 fps garantiza resultados de alta fidelidad.

Autonomía extrema y conectividad de futuro

A diferencia de otros flagships que sacrifican batería por diseño, el vivo X300 FE integra una unidad BlueVolt de 6500 mAh. Esta capacidad se complementa con una carga rápida FlashCharge de 90 W y carga inalámbrica de 40 W, eliminando la ansiedad por el cargador en jornadas intensas. El dispositivo cuenta además con certificación IP68 e IP69, lo que le otorga una resistencia superior frente al agua y al polvo en condiciones extremas.

En el apartado de software, llega con Android 16 y una capa Origin OS 6 cargada de funciones de inteligencia artificial. Desde el borrado de objetos con IA hasta la traducción de pantalla en tiempo real mediante Gemini, el teléfono actúa como un asistente personal avanzado.

Una oferta de lanzamiento interesante

El vivo X300 FE estará disponible a partir del 29 de abril en los canales oficiales. Sin embargo, la marca ha preparado una promoción especial para sus seguidores en Españ,: quienes realicen su registro entre el 30 de marzo y el 28 de abril en la tienda online de vivo o MediaMarkt, recibirán de regalo el nuevo vivo WATCH GT 2.

Este smartwatch destaca por su autonomía de hasta 25 días y por ser el primero de su clase compatible con el seguimiento de salud nativo de iOS, cerrando así un ecosistema tecnológico de primer nivel para el usuario más exigente.