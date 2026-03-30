Potencia extrema y fotografía de cine definen al nuevo vivo X300 Ultra

La firma tecnológica presenta oficialmente su dispositivo más ambicioso hasta la fecha y evolución natural del modelo de 2025. El vivo X300 Ultra es un movimiento estratégico sin precedentes para la marca, ya que supone el debut de la serie X Ultra en el mercado global y, por extensión, en el público español. Este lanzamiento refuerza la presencia de la compañía en un mercado clave a la vez que posiciona al terminal como una herramienta de trabajo para profesionales del sector audiovisual que buscan las máximas prestaciones en un formato móvil.

Un ecosistema óptico liderado por la ingeniería de ZEISS

La arquitectura fotográfica del vivo X300 Ultra se fundamenta en una colaboración profunda con ZEISS, integrando un sistema de triple lente diseñado para elevar la creación de vídeo a estándares cinematográficos. El sensor principal de 200 MP, que cuenta con una apertura f/1.85 y estabilización óptica de imagen (OIS), es capaz de capturar secuencias en resolución 8K con una nitidez sobresaliente.

Complementando esta capacidad, el dispositivo introduce la grabación 4K multifocal a 120 fps, una funcionalidad que permite transiciones fluidas entre diferentes distancias focales durante la toma, otorgando un dinamismo profesional a cualquier producción directa desde el smartphone.

Para los expertos en postproducción, el soporte para grabación Log de 10 bits resulta fundamental, ya que expande el rango dinámico y ofrece un control técnico total sobre la colorimetría, la exposición y el contraste. En lo que respecta a la captura a larga distancia, el terminal integra un super teleobjetivo ZEISS de 200 MP con zoom digital de hasta 100 aumentos.

Este sensor destaca por alcanzar el nivel de estabilización CIPA 7, el grado más alto de la industria actualmente, superando significativamente los estándares de modelos anteriores. Por su parte, la cámara ultra gran angular de 50 MP ofrece un campo de visión de 123,4° con estabilización CIPA 6, asegurando coherencia visual en planos amplios.

Rendimiento de última generación y eficiencia energética

El vivo X300 Ultra está movido por el Snapdragon 8 Elite Gen 5, un procesador con arquitectura de alto rendimiento que opera a frecuencias de hasta 4,6 GHz. Esta potencia bruta es esencial para gestionar los complejos algoritmos de fotografía computacional y la multitarea intensiva sin comprometer la fluidez del sistema. El conjunto se apoya en una configuración de memoria de primer nivel, que incluye 16 GB de RAM LPDDR5X Ultra Pro, complementados con otros 16 GB de RAM extendida, y una capacidad de almacenamiento interno de 1 TB mediante tecnología UFS 4.1.

En el plano visual, el dispositivo monta un panel AMOLED de 6,82 pulgadas con una resolución de 3168 x 1440 píxeles y una densidad de 510 ppp. La pantalla destaca por su tasa de refresco adaptativa de 144 Hz y un brillo máximo local que alcanza los 4.500 nits, garantizando una visualización perfecta incluso en exteriores bajo luz solar directa.

En cuanto a la autonomía, la integración de una batería de 6.600 mAh asegura resistencia para jornadas de trabajo prolongadas, mientras que el sistema de carga FlashCharge de 100 W y la carga inalámbrica de 40 W permiten tiempos de recuperación de energía extremadamente reducidos.

Disponibilidad y accesorios exclusivos en España

Un aspecto diferencial de este lanzamiento es la inclusión de una edición especial que incorpora accesorios profesionales de serie, el extensor teleobjetivo ZEISS Gen 2 Ultra de 400 mm, una empuñadura Imaging Grip y un anillo adaptador para trípode, elementos pensados para transformar el teléfono en una cámara de vídeo profesional completa

El vivo X300 Ultra estará disponible para los usuarios españoles a partir del 24 de abril en el canal online y el 4 de mayo en establecimientos físicos. El terminal llegará en los acabados Volcano Black y Steppe Green, bajo una configuración única de 16 GB y 1 TB de almacenamiento.