HUAWEI FreeClip 2, los auriculares open-ear que suenan mejor de lo que imaginas

Los HUAWEI FreeClip 2 han sido una de esas pruebas que empiezan con una mezcla de curiosidad y cierto escepticismo. El formato open-ear siempre me ha parecido interesante por comodidad, pero casi nunca terminaba de convencerme del todo cuando entraba en juego el sonido. En este caso, la experiencia ha sido distinta desde el principio. No porque busquen aislarte del mundo, sino porque consiguen algo mucho más complicado, acompañarte durante horas sin molestar y sin que el audio se quede en un segundo plano.

Y es que los he utilizado como utilizo cualquier auricular que entra en mi rutina diaria. Jornadas de trabajo, llamadas encadenadas, música de fondo mientras escribo, paseos por la calle y ratos tranquilos en casa. No se trata de una prueba puntual, sino convivencia real. Y ahí es donde los FreeClip 2 empiezan a demostrar que están pensados con bastante más cabeza de lo habitual dentro de este formato.

Así son los HUAWEI FreeClip 2

Tipo de auriculares Open-ear (oído abierto) con diseño tipo clip Peso por auricular 5,1 gramos Arquitectura C-bridge con Airy C-bridge, Comfort Bean y Acoustics Ball Sonido Controlador de doble diafragma con procesamiento inteligente Llamadas Sistema de tres micrófonos con reducción de ruido asistida por IA Autonomía Hasta 9 horas por carga y hasta 38 horas con el estuche Resistencia Certificación IP57 en los auriculares Colores disponibles Blue, White, Black y próximamente Rose Gold

Un diseño que no se nota en la oreja

El diseño es, sin duda, uno de los grandes aciertos de los HUAWEI FreeClip 2. El sistema tipo clip reparte el peso de una forma muy equilibrada y evita esa sensación de presión constante que sí he notado en otros auriculares abiertos. En la oreja no hay pinzamientos ni puntos de apoyo molestos, algo que es fundamental cuando los llevas durante varias horas seguidas.

En mi caso, lo más notable es que llega un momento en el que me olvido de que los llevo puestos. No es una exageración ni una frase hecha. Simplemente dejan de llamar la atención. No hay fatiga, ni incomodidad y no aparece esa necesidad de quitártelos para “descansar” el oído. Para quien no se lleva bien con los in-ear tradicionales o busca algo menos invasivo, este planteamiento tiene mucho sentido.

Además, el ajuste se nota seguro. Caminando, moviendo la cabeza o en un uso cotidiano normal no da la sensación de que vayan a caerse. Conseguir ese equilibrio entre ligereza y estabilidad no es sencillo en un diseño abierto, y aquí está bien resuelto.

Un estuche pequeño y con un tacto que marca la diferencia

El estuche es uno de esos elementos que no protagonizan titulares, pero que acaban siendo fundamentales en el día a día. En este caso, me ha gustado especialmente la textura rugosa de la caja. No es solo una cuestión estética. Evita que se resbale, se nota segura en la mano y transmite una sensación de producto bien cuidado.

Por otro lado, es un estuche realmente compacto y pequeño. Cabe sin problemas en el bolsillo del pantalón o de una chaqueta y no resulta aparatoso. En auriculares open-ear esto no siempre es habitual, ya que el diseño suele obligar a cajas más voluminosas. Aquí HUAWEI ha afinado muy bien el conjunto para que sea cómodo de llevar encima todo el día. Son detalles pequeños, pero cuando convives con un producto, se agradecen mucho más de lo que parece.

Sí, el sonido que rompe prejuicios en el formato open-ear

No esperaba que unos auriculares open-ear se oyeran así. Y lo digo sin rodeos. El sonido tiene cuerpo, las voces suenan claras y naturales y los graves, sin ser protagonistas, aportan la presencia suficiente como para que la experiencia no resulte plana.

Con música a volumen medio, el equilibrio es muy bueno. No he tenido la sensación de estar subiendo el volumen de forma artificial para compensar el diseño abierto, algo que sí me ha pasado con otros modelos similares. Aquí el trabajo en el controlador y en el procesamiento se nota, sobre todo en cómo se mantiene la claridad incluso cuando hay ruido ambiental.

En podcasts, audiolibros o vídeos el resultado es especialmente convincente. Las voces destacan y se entienden bien, algo fundamental en un auricular pensado para escuchar mientras sigues conectado a lo que ocurre a tu alrededor.

Llamadas claras en el uso diario

A la hora de realizar llamadas, los FreeClip 2 cumplen muy bien. El sistema de micrófonos y la reducción de ruido asistida por inteligencia artificial ayudan a que la voz se mantenga clara incluso en entornos con ruido moderado. Evidentemente no hacen milagros en situaciones extremas, pero en el uso real funcionan de forma sólida y fiable. Para quien utiliza auriculares a menudo para llamadas, reuniones o conversaciones mientras se mueve, este apartado es clave. La verdad es que no he tenido que repetir frases ni preocuparme por si mi voz llegaba mal al otro lado.

Detalles prácticos que facilitan el día a día

Hay pequeños detalles que marcan la diferencia cuando usas un producto a diario. Uno de ellos es que da igual qué auricular cojas o en qué oreja te lo pongas. El sistema detecta automáticamente izquierda y derecha, algo que agiliza mucho el uso cuando entras y sales de llamadas o música varias veces al día. La resistencia al agua y al polvo también aporta aquí tranquilidad. Sudor, lluvia o un uso intenso no suponen un problema, y refuerzan esa idea de auricular pensado para acompañarte siempre, no solo para momentos concretos.

La autonomía está pensada para jornadas largas

La autonomía encaja muy bien con el planteamiento del producto. En mi uso diario, no he tenido la sensación de estar pendiente de la batería. Los auriculares aguantan bien sesiones largas y el estuche ofrece margen suficiente para varios días de uso normal. Las 9 horas prometidas por HUAWEI no son una cifra espectacular sobre el papel, pero sí muy coherente en la práctica, que al final es lo que importa.

Unos open-ear que no son un experimento

Los HUAWEI FreeClip 2 quizás no sean unos auriculares para todo el mundo, y tampoco lo pretenden. No buscan aislarte ni competir con unos in-ear clásicos con cancelación de ruido. Buscan comodidad real, un diseño que no moleste y un sonido que esté a la altura de un uso diario exigente.

He de decir que el balance es muy positivo y sorprendente a la vez. El diseño está bien resuelto, el estuche es pequeño y se ha diseñado con buen tacto, la estética es premium y el sonido que sorprende dentro de su categoría. Un gran trabajo por parte de HUAWEI y una demostración clara de que el open-ear ya no es solo una curiosidad, sino una alternativa madura.

Su precio en la web de HUAWEI es de 199€, si bien por tiempo limitado puedes encontrar un descuento de 20€. Personalmente, considero que el precio es realista para la calidad que ofrecen, por lo que hay muy poco margen de error con ellos.