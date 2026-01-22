HUAWEI FreeClip 2: así son los nuevos auriculares open-ear con los que Huawei quiere marcar el ritmo en 2026

Los HUAWEI FreeClip 2 se han presentado oficialmente durante el evento flagship de Huawei en Dubái como la evolución natural de un formato que la marca ha sabido hacer suyo. Frente a los auriculares tradicionales, este modelo vuelve a apostar por el diseño open-ear, una alternativa que prioriza la comodidad y la conciencia del entorno sin renunciar a una experiencia de audio avanzada. Huawei no solo refuerza su presencia en este segmento, sino que lo hace afinando un concepto que ya funcionaba y llevándolo un paso más allá.

Un diseño que se lleva, no que se sufre

Uno de los grandes argumentos de los HUAWEI FreeClip 2 es su planteamiento como dispositivo que se puede llevar puesto durante horas sin fatiga. Cada auricular pesa solo 5,1 gramos y se apoya en una estructura renovada que combina el Airy C-bridge, el Comfort Bean y la Acoustics Ball, tres elementos clave del diseño que buscan un equilibrio entre estabilidad y ligereza.

Huawei ha trabajado este ajuste a partir del análisis de más de 10.000 orejas reales, algo que se traduce en un sistema más compacto y adaptable que en la generación anterior. El uso de silicona líquida respetuosa con la piel y una aleación con memoria de forma permite que el auricular se adapte sin presión excesiva, un punto especialmente importante en un formato que no se introduce dentro del oído.

Además, el diseño también juega un papel estético. Los FreeClip 2 llegan en colores Black, White y Blue desde hoy, con una versión Rose Gold prevista para más adelante. En los acabados azul y blanco, Huawei introduce una textura tipo denim que refuerza esa idea de accesorio cotidiano más que de gadget puramente tecnológico.

Sonido open-ear, pero con ambición

Aunque el concepto open-ear suele asociarse a un sonido más discreto, Huawei quiere romper ese prejuicio. Los HUAWEI FreeClip 2 incorporan un controlador de doble diafragma que, según datos de laboratorio de la marca, permite ofrecer graves y volumen hasta un 100 % más potentes que en la generación anterior.

A esto se suma la integración de un procesador NPU con inteligencia artificial, que multiplica por diez la capacidad de cálculo y permite funciones como el volumen adaptativo o la mejora inteligente de la voz. El objetivo es claro: que el sonido se mantenga equilibrado tanto en entornos tranquilos como en calles ruidosas, sin necesidad de aislarte completamente de lo que ocurre alrededor.

Llamadas claras incluso en entornos complicados

Otro de los puntos donde Huawei pone el foco es en las llamadas. Los FreeClip 2 utilizan un sistema de triple micrófono combinado con algoritmos DNN multicanal y apoyo de IA para reducir el ruido ambiental y priorizar la voz del usuario. Esto permite mantener conversaciones claras incluso en escenarios poco favorables, como estaciones de metro o zonas con tráfico intenso.

Además, el sistema de ondas sonoras inversas ayuda a minimizar la fuga de sonido, un detalle relevante en un formato abierto donde la privacidad suele ser una de las principales dudas.

Pensados para el día a día

En el uso diario, los HUAWEI FreeClip 2 incorporan detalles prácticos que marcan la diferencia. Los auriculares son completamente intercambiables, sin canal fijo izquierdo o derecho, lo que simplifica su colocación. También cuentan con certificación IP57, lo que los hace resistentes al sudor, la lluvia y las salpicaduras habituales.

La autonomía es otro punto interesante, hasta 9 horas de uso con una sola carga y hasta 38 horas en total con el estuche. Una cifra que encaja bien con jornadas largas, viajes o eventos sin depender constantemente del cargador.

Precio y disponibilidad en España

Los HUAWEI FreeClip 2 se ponen a la venta en España desde hoy con un precio oficial de 199 euros. Durante el lanzamiento, Huawei ofrece un descuento de 20 euros en su tienda oficial, dejando el precio en 179 euros hasta el 1 de marzo, junto a un charm exclusivo fruto de su colaboración con it’s lava.