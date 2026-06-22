Qué hacer si te roban el móvil de vacaciones: guía paso a paso en Europa y en el resto del mundo

El robo del teléfono es uno de los sustos más frecuentes entre los turistas, y no solo en destinos considerados peligrosos. Ocurre en el metro de París, en la playa en Croacia o en el aeropuerto de Bangkok. El problema no es solo lo que cuesta el dispositivo y el disgusto, sino todo lo que hay dentro, el acceso a la banca, a las cuentas de correo, a las contraseñas guardadas y a años de fotos que nadie ha guardado nunca. Saber exactamente qué hacer, en qué orden y qué diferencia hay según el país donde te encuentres puede marcar la diferencia entre un mal rato y una catástrofe.

Lo que has de hacer en los primeros minutos

Antes de pensar en la denuncia ni en llamar al operador, hay dos acciones que debes ejecutar desde cualquier dispositivo prestado, bloquear el móvil de forma remota y desactivar los métodos de pago.

Si tienes un iPhone, entra en icloud.com desde cualquier navegador, inicia sesión con tu Apple ID y accede a Buscar mi iPhone. Desde ahí puedes marcar el dispositivo como perdido, lo que lo bloquea con un código y muestra un mensaje en pantalla. Si ya no hay esperanza de recuperarlo, también puedes borrar todos los datos de forma remota.

En Android, accede a google.com/android/find desde cualquier navegador con tu cuenta de Google. Las opciones son las mismas: localizar, bloquear o borrar. Para que funcione, el móvil tiene que haber tenido la función activada antes del robo, lo cual conviene verificar antes de cada viaje desde Ajustes > Google > Todos los servicios > Seguridad personal y del dispositivo > Encontrar mi dispositivo. Desactiva también Apple Pay o Google Pay desde la misma interfaz. Un ladrón con acceso físico al terminal puede intentar pagar antes de que lo bloquees.

Cómo bloquear la SIM

Llama a tu operador español desde el primer teléfono que tengas a mano. Todos los grandes operadores disponen de línea de atención 24 horas para este tipo de situaciones. El bloqueo es inmediato y evita que el ladrón realice llamadas, consuma datos o utilice la SIM para recibir SMS de verificación bancaria, que es el mayor riesgo real.

Para este trámite te pedirán tu número de teléfono y, en algunos casos, datos de identificación como el DNI. No hace falta tener la denuncia en mano para bloquearlo, aunque sí la necesitarás después para el bloqueo del IMEI.

El IMEI es el número de identificación único del dispositivo. Puedes obtenerlo marcando *#06# en cualquier teléfono, y también aparece en la caja original. Apúntalo antes de cualquier viaje, porque sin él el proceso de bloqueo total del terminal se complica mucho.

Si te roban el móvil en Europa

La Unión Europea tiene un marco compartido que facilita bastante la gestión. El primer paso es presentar una denuncia ante la policía local del país donde estés. No es necesario acudir a ningún consulado español para este trámite. En casi todos los países europeos puedes hacerlo en comisaría con tu DNI o pasaporte, y te entregarán un justificante que necesitarás para el seguro, para el operador y para el bloqueo del IMEI.

El bloqueo por IMEI dentro de la Unión Europea funciona de forma bastante efectiva porque existe coordinación entre operadores. Si incluyes el IMEI en la base de datos internacional de dispositivos robados, la mayoría de los operadores a nivel internacional no permitirán que el dispositivo se conecte a su red. Facilítaselo a tu operador español junto con la copia de la denuncia y lo tramitarán desde España.

En Europa no necesitas asistencia consular para este proceso. El DNI español es documento válido en toda la UE, así que si solo te han robado el móvil y tienes el DNI, puedes gestionar todo directamente, denuncia local, llamada al operador y gestión del seguro al volver.

Si te roban el móvil fuera de Europa

La situación cambia en varios puntos importantes. El bloqueo por IMEI fuera del espacio europeo es menos fiable porque no todos los países están integrados en los mismos registros de dispositivos robados. El terminal puede acabar funcionando con otra SIM local sin que ningún operador lo rechace, especialmente en mercados con alta penetración de móviles de segunda mano sin trazabilidad.

El proceso sigue siendo el mismo en cuanto a pasos, denuncia local ante la policía del país, llamada al operador español para bloquear la SIM y notificación del IMEI. La diferencia es que aquí el consulado o la embajada española puede ser más relevante.

No solo importa el móvil

Si entre lo robado está el pasaporte, hay que contactar con la embajada o consulado de España para solicitar un salvoconducto o documentación provisional que permita regresar a casa. El salvoconducto es válido únicamente para viajar en las 48 horas siguientes y no permite hacer escala en ningún otro país. Si en el destino no hay representación diplomática española, puedes acudir a cualquier embajada de la Unión Europea.

Para el salvoconducto necesitarás el justificante de la denuncia local, dos fotos de carnet y algún documento que acredite tu identidad. Si no tienes ningún documento encima, un conocido que viaje contigo puede hacer una declaración jurada sobre tu identidad en el consulado.

Una recomendación práctica antes de viajar fuera de Europa: anota en papel el teléfono y la dirección del consulado español en el país de destino. Si te roban el móvil, no tendrás forma de buscarlo.

Qué hacer con las cuentas y las apps del móvil robado

Una vez bloqueada la SIM y el dispositivo, toca proteger el resto. Desde cualquier otro dispositivo, haz esto lo antes posible.

Cambia la contraseña de tu cuenta de Google o Apple ID. Cierra todas las sesiones activas en WhatsApp desde Ajustes > Dispositivos vinculados y desvincula el teléfono robado. Haz lo mismo con Telegram si lo usas.

Accede a la app de tu banco desde la web y bloquea la tarjeta si estaba vinculada al dispositivo y, si tu banco lo permite, cierra la sesión remota de la aplicación. No esperes a que haya un cargo raro para hacer esto.

Cierra sesión en las redes sociales desde los ajustes de seguridad de cada plataforma. En Instagram, Facebook o X puedes ver qué sesiones están activas y cerrarlas de forma selectiva desde la web.

Cómo reclamar al seguro o al operador

El justificante de la denuncia es el documento central de todo el proceso. Sin él, ni el operador bloqueará el IMEI ni ninguna aseguradora tramitará la reclamación.

La cobertura depende de qué tengas contratado. Un seguro de viaje con cobertura de robo de objetos personales puede reembolsar el valor del móvil, normalmente con franquicia y con un límite máximo por objeto. Un seguro específico del móvil, contratado con el operador o por separado, cubre el robo del terminal en sí. Algunas tarjetas de crédito premium incluyen cobertura de robo en viajes para compras realizadas con esa tarjeta.

Para cualquier reclamación necesitarás la denuncia con el número IMEI del terminal, la factura de compra del dispositivo, una copia del DNI y los datos de la póliza. Guarda toda esta documentación aunque de momento no tengas intención de reclamar, porque los plazos para hacerlo suelen ser cortos al volver del viaje.

Consejos para reducir el riesgo de robo

La mejor gestión del robo del móvil es la que no llega a ser necesaria. Evita sacar el teléfono de forma innecesaria en zonas turísticas concurridas, mercados o transporte público, que son los entornos donde se concentra la mayoría de los hurtos. Si necesitas usarlo, busca un rincón apartado, da la espalda a la pared y guárdalo en cuanto termines. Nunca lo dejes sobre la mesa de una terraza, aunque sea un momento, los ladrones actúan en segundos y a menudo en equipo, con uno que distrae y otro que recoge. El bolsillo trasero del pantalón es también una mala idea. La regla general es sencilla: si no lo estás usando, no debería estar a la vista.

Qué no debes hacer nunca si te roban el móvil

No persigas al ladrón. Parece obvio pero no lo es en el momento. El riesgo de un enfrentamiento físico supera con creces el valor del dispositivo.

No esperes para actuar pensando que igual lo has perdido sin darte cuenta. Cada minuto de espera es tiempo que el ladrón tiene para intentar acceder a tus cuentas, especialmente a las bancarias, antes de que bloquees la SIM.

No des datos personales a nadie que se ofrezca a ayudarte inmediatamente después del robo. Es una táctica conocida, el ladrón o un cómplice se acerca fingiendo haber visto algo o queriendo ayudar, y lo que busca es extraer información de acceso a tus cuentas.

Y por último, no tires la caja del móvil cuando llegues a casa. El IMEI impreso en el embalaje puede salvarte muchos trámites en una situación como esta.