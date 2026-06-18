El OPPO Reno16 ya tiene fecha de presentación en España: cámara de 200 MP, IA y nuevo accesorio magnético

OPPO presentará en España la nueva serie Reno16 el próximo 25 de junio. La compañía prepara el lanzamiento de una familia formada por cuatro modelos, Reno16 Pro, Reno16 y Reno16 F/FS, con la fotografía, el diseño y las funciones de inteligencia artificial como principales argumentos.

La nueva gama llegará bajo el lema “Your Pro Trendy Camera”, una declaración de intenciones que sitúa a la cámara en el centro de la experiencia. Según ha avanzado la marca, el modelo más destacado será el OPPO Reno16 Pro, que incorporará una cámara principal de 200 megapíxeles y un sistema fotográfico que OPPO define como de nivel flagship.

La fotografía vuelve a ser el gran reclamo de la serie Reno

La familia Reno se ha caracterizado tradicionalmente por poner especial atención en la imagen, tanto en fotografía como en vídeo, y esta nueva generación mantiene esa línea. OPPO quiere dirigir la serie Reno16 a usuarios jóvenes o creadores de contenido que buscan un móvil con herramientas creativas integradas, sin tener que depender siempre de aplicaciones externas.

La cámara de 200 MP del Reno16 Pro será uno de los principales argumentos de la presentación, aunque habrá que esperar al evento del 25 de junio para conocer con detalle el resto de sensores, las funciones de vídeo, el procesador, la autonomía y las configuraciones que llegarán al mercado español.

La inteligencia artificial también tendrá un papel relevante. La función AI Remix Collage apunta a un uso más creativo de las imágenes, con herramientas para combinar fotografías y generar composiciones de forma automatizada. Es una tendencia cada vez más habitual en la gama media y media-alta, donde los fabricantes intentan diferenciarse no solo por el hardware, sino también por las funciones de edición y creación que ofrece el software.

OPPO Bubble, el accesorio que acompañará al lanzamiento

Junto a los nuevos móviles, OPPO también lanzará OPPO Bubble, un dispositivo magnético diseñado para ampliar las posibilidades creativas del smartphone. Según la compañía, este accesorio permitirá aprovechar mejor la cámara trasera del teléfono mediante funciones como visor remoto y control del obturador.

La idea es facilitar la toma de fotos y vídeos desde otros ángulos o situaciones en las que resulta menos cómodo sujetar directamente el móvil. OPPO no ha concretado todavía todos los detalles de compatibilidad ni el precio de este accesorio, por lo que previsiblemente esa información se conocerá durante la presentación oficial.

BABYMONSTER será embajador de la serie Reno16

OPPO también ha anunciado que el grupo femenino BABYMONSTER será el nuevo embajador global de la serie Reno16. La elección encaja con el posicionamiento de esta familia, muy orientada a creatividad, estética visual y conexión con un público joven.

Ling Liu, CMO internacional de OPPO, ha señalado que la evolución de Reno pasa por combinar tecnología potente con individualidad y expresión creativa. La compañía vincula esta nueva generación con un lenguaje de diseño más reconocible y con nuevas experiencias impulsadas por IA.

Reserva anticipada con descuento de hasta 100 euros

Antes de la presentación oficial, OPPO España ha activado una promoción de precompra a través de su tienda online. Los usuarios que realicen un pago de 9,90 euros en concepto de reserva podrán acceder a un descuento de hasta 100 euros aplicable en la compra de un dispositivo de la serie Reno16 cuando se abra el periodo de venta oficial.

La promoción estará disponible hasta el 25 de junio, coincidiendo con la fecha de presentación de la nueva gama. Por ahora, OPPO no ha comunicado el precio final de los modelos ni su fecha exacta de disponibilidad en España.