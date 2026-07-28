Dreame Pocket Series 2: los secadores de viaje que prometen salón de peluquería con solo 300 gramos

Dreame amplía su catálogo de cuidado personal con dos lanzamientos pensados para el verano y los viajes. Por un lado, la Dreame Pocket Series 2, formada por dos modelos de secador plegable: Pocket Pro 2 y Pocket Neo 2. Por otro, el rizador Air-Auto, que automatiza el proceso de hacer ondas. Los tres productos ya están disponibles para la compra en la web oficial de la marca y en Amazon, y llegarán a diversos distribuidores seleccionados a lo largo de este año.

Dos secadores para dos formas de viajar

La Pocket Series 2 no es un único aparato, sino una gama con dos versiones que apuntan de manera muy clara a perfiles distintos. El Pocket Pro 2, con acabado en Titanium Gold, incluye cinco accesorios magnéticos (rizadores automáticos, boquilla antiencrespamiento, boquilla de peinado y difusor) y se plantea como la opción para quien no quiere renunciar a su rutina de peinado ni de vacaciones. Su precio recomendado es de 169 euros.

El Pocket Neo 2 reduce el equipo a tres accesorios esenciales y apuesta por la sencillez: secar, alisar o marcar ondas suaves en pocos minutos, sin más pretensión que la de arreglar el cabello. Tiene un precio final de 129 euros.

Un diseño plegable pensado para la maleta

Ambos secadores pesan alrededor de 300 gramos y adoptan tres formas según el uso: en «N» para guardarlos ocupando el mínimo espacio, en «7» para secar y peinar, y en «1» junto al accesorio rizador, para hacer ondas. Incorporan, de acuerdo con las especificaciones técnicas de Dreame, flujo de aire de alta velocidad, control de temperatura para evitar el calor excesivo y 300 millones de iones negativos, pensados para reducir el encrespamiento en climas húmedos.

Air-Auto, el rizador que promete ondas con un solo botón

El tercer producto es Air-Auto, un rizador que, a diferencia de los modelos tradicionales, envuelve y fija el mechón de forma automática al pulsar un botón, sin necesidad de girar la muñeca ni de práctica previa. Incorpora control inteligente de temperatura y sistemas de protección del cabello. Su precio es de 199 euros, algo más caro que el propio Pocket Pro 2, pero que sin duda, es un ahorro considerable si pasas frecuentemente por la peluquería.

Precio y disponibilidad

Los tres productos recién presentados, (Pocket Pro 2 a 169 euros, Pocket Neo 2 a 129 euros y Air-Auto a 199 euros) están disponibles ya en la tienda oficial de Dreame y en Amazon. Llegarán a otros distribuidores a lo largo del año, aunque por ahora sin fecha concretas de lanzamiento.