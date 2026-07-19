Didi en China, así funciona la app de VTC para moverse por las ciudades que visites

Hace unos días escribí sobre la experiencia de un robotaxi, vehículo sin conductor, en mi viaje a China. Ahora, voy con otro asunto a tener en cuenta si viajas al gigante asiático. Pedir un Didi ha sido una de las cosas que más rápido incorporé a mi rutina durante un viaje reciente a Shenzhen. La compañía absorbió el negocio chino de Uber en 2016 y desde entonces es, de facto, el estándar del país para moverse en coche con conductor. Si alguna vez has usado una app de VTC en España, el funcionamiento te resultará familiar. Pides el trayecto, ves la tarifa estimada, un conductor lo acepta y sigues el coche en el mapa hasta que llega, tan fácil como aquí.

Cómo pedir un Didi en China, desde WeChat o desde Alipay

Didi no siempre se usa como aplicación independiente. En China es habitual acceder a ella como miniprograma dentro de WeChat o de Alipay, las dos superapps que todo el mundo lleva instaladas. Esto es muy cómodo para el viajero, no hace falta descargar nada nuevo ni crear otra cuenta, basta con buscar el servicio de transporte dentro de la app que ya usas para pagar o para comunicarte.

Por qué elegí Alipay para mis trayectos

Durante mi estancia pedí casi todos los coches desde Alipay en lugar de desde WeChat. El motivo es sencillo, Alipay traduce automáticamente al inglés buena parte de la interfaz, incluidos los mensajes del conductor, el detalle del trayecto y el resumen de la factura al terminar. Para alguien que no lee chino, esa traducción integrada marca la diferencia entre entender qué está pasando con tu carrera y navegar guiándote solo por el mapa, confiando en que el punto marcado sea el correcto.

Escribe la dirección de destino en chino

El punto donde más se nota la barrera del idioma no es la app en sí, sino el momento de indicar adónde quieres ir. Escribir el destino en inglés o transcrito con pinyin lleva, con frecuencia, a que el sistema no lo reconozca o proponga un lugar que no es el que buscas. Lo que mejor me funcionó fue poner la dirección directamente en chino pasándola antes por un traductor. En cuanto el destino queda en caracteres chinos, la app lo localiza sin ambigüedad y el conductor no tiene ninguna duda sobre dónde tiene que dejarte.

Los precios de Didi en China, muy por debajo de los de España

Lo que más sorprende al usar Didi en China es el precio. Las tarifas son notablemente más bajas que las de una VTC en España, hasta el punto de que categorías superiores a la económica pueden salir más baratas que un trayecto básico aquí. Eso quita las dudas a la hora de pedir un coche en lugar de esperar un autobús, o de subir de categoría sin pensarlo demasiado.

Un ejemplo concreto, el trayecto desde mi hotel hasta el aeropuerto, unos 32 kilómetros, me costó 87 yuanes, que al cambio actual (en torno a 0,129 euros por yuan) equivalen a poco más de 11 euros. Un recorrido similar en España, sobre todo con destino a un aeropuerto es muy superior en cuanto a precio.

Didi permite pagar con tarjetas internacionales sin problema, en mi caso una Mastercard, y aunque la app señala una tarifa por uso de tarjeta extranjera, en mi recibo aparecía como importe exonerado, sin cargo adicional.

Lo que conviene tener en cuenta antes de usar Didi en China

Didi en China funciona bien y sale más barata que las alternativas europeas, pero no está exenta de fricciones para un visitante extranjero. Conviene tener activada la traducción de Alipay o WeChat, escribir el destino en chino cuando sea posible y comprobar el punto de recogida en el mapa antes de confirmar tu trayecto. Tampoco conviene dar por hecho que el conductor hablará inglés, lo más probable es que no.

La app incluye, además, algunas funciones de seguridad que se agradecen viajando solo en un país donde no hablas el idioma, como compartir el trayecto en tiempo real con otra persona o un acceso directo para contactar con la policía en caso de emergencia. Con esas precauciones, Didi es probablemente la forma más cómoda y económica de moverse por ciudades como Shenzhen sin depender del transporte público o de taxis tradicionales.