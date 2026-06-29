Dreame Chrona: la máscara de terapia de luz LED que replica tratamientos de clínica en 10 minutos al día

Dreame Technology, conocida por sus robots aspiradores y electrodomésticos inteligentes, acaba de dar el salto al sector beauty con la Dreame Chrona, una máscara de fototerapia LED diseñada para replicar en casa los resultados de los tratamientos profesionales.

La Dreame Chrona no es la primera máscara LED del mercado, pero sí una de las más completas en su rango de precio. Incorpora 70 perlas LED basadas en tecnología Quad-Chip, lo que equivale a 280 chips independientes. Esto le permite alcanzar una densidad de energía de entre 35 y 45 mW/cm², suficiente para que la luz penetre con eficacia en las distintas capas de la piel según los estudios clínicos que respaldan la fototerapia LED.

Cinco modos, cinco problemas de piel

El sistema de iluminación de la Dreame Chrona ofrece cuatro longitudes de onda distintas más un modo combinado, cada uno orientado a una necesidad concreta:

El modo Rejuvenecimiento combina luz roja a 630 nm con luz infrarroja cercana a 850 nm para estimular la producción de colágeno y elastina. Es el modo antiedad por excelencia y el más respaldado por la evidencia científica disponible sobre fototerapia LED.

El modo Calma utiliza luz azul a 465 nm, que actúa sobre las bacterias propionicbacterium acnes y reduce la inflamación asociada al acné. Resulta especialmente útil para pieles con tendencia a los brotes en verano, cuando el calor y el sudor agravan la situación.

El modo Equilibrio trabaja con luz verde a 530 nm, dirigida a reducir el eritema, las rojeces y las irregularidades de textura provocadas por sensibilidad o exposición solar.

El modo Luminosidad emplea luz amarilla a 590 nm para atenuar la hiperpigmentación y las manchas solares, favoreciendo un tono más uniforme.

Por último, el modo Restauración combina distintas secuencias de luz para una regeneración más completa de la piel, pensada para sesiones de recuperación más intensivas.

Las sesiones están pensadas para 10 minutos al día, tiempo establecido en función de los parámetros de densidad energética del dispositivo.

Diseño inalámbrico y cámara de luz 3D

Uno de los aspectos que diferencia a la Dreame Chrona de otros modelos básicos es su diseño 3D: los LED se sitúan aproximadamente a 1 cm del rostro en lugar de apoyarse directamente sobre la piel. Esto crea lo que Dreame denomina una cámara de luz tridimensional, que distribuye la energía de forma más homogénea sobre toda la superficie facial.

La máscara está fabricada en silicona líquida de grado médico, ultrafina y flexible, lo que la hace adaptable a distintas morfologías de rostro. Incluye ventanas oculares que permiten ver con claridad durante el tratamiento, de modo que es posible leer o trabajar mientras se usa.

En cuanto a la autonomía, funciona de forma inalámbrica gracias a un controlador independiente con batería de 2.000 mAh que ofrece hasta 90 minutos de uso por carga. La recarga se realiza por USB tipo C. El diseño es plegable, lo que facilita llevarlo de viaje.

Disponibilidad y precio

El lanzamiento llega en un momento de crecimiento claro para los dispositivos de belleza tecnológica doméstica. Las máscaras LED han pasado de ser un producto de nicho a convertirse en un accesorio habitual para consumidores que buscan resultados visibles sin recurrir a la clínica estética.

Dreame, que en 2025 se convirtió en la marca número uno de robots aspiradores en Europa por volumen de unidades vendidas según datos de IDC, apuesta por aplicar su experiencia en electrónica de consumo a este segmento. La Dreame Chrona está disponible desde hoy a 349 euros.