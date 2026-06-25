4 accesorios anti-robo que funcionan de verdad en tus viajes

Los viajes son sinónimo de situaciones en las que nuestras pertenencias pueden verse comprometidas. Estaciones, aeropuertos, aglomeraciones, colas en una taquilla… Y verse en una circunstancia de robo cuando estás lejos de casa y con menores a tu cargo es un engorro. Por eso, la recomendación de productos anti-robo que te dejo pro aquí es para tenerla en cuenta.

Organizadores de bolsillo con RFID integrado

Aquí no hay rastreo GPS, pero sí protección contra lectores ilegales de documentos. Son fundas finas que protejen pasaportes, tarjetas de crédito y carnés de identificación del robo de datos sin contacto. Ocupan casi nada, pesan muy poco y cuesta encontrar viajero que no recomiende tener uno.

Mochilas anti-robo con alarma incorporada

Algunas mochilas de viaje de gama media incluyen sensores de presión en cremalleras principales, lo que ya es un avance. Si alguien intenta abrirlas sin autorización, emiten un sonido fuerte que actúa como ahuyentador. La mayoría tienen bolsillos RFID y material de corte resistente. El precio es alto, pero si viajas de manera regular y confías en una sola mochila, no acbe duda de que le vas a sacar provecho.

Localizadores Bluetooth para maletas

Si pierdes una maleta en un aeropuerto o durante un viaje, un localizador Bluetooth da tranquilidad. Productos como el AirTag de Apple o el famoso Tile se cuelgan dentro de la maleta o se adhieren con un adhesivo. Funcionan con tu móvil y aunque no evitan la pérdida, permiten rastrear el equipaje. Puedes utilizar esa información en tiempo real para proporcionarlo a las autoridades o bien, a la aerolínea si no se localiza tu equipaje en el aeropuerto.

Candados biométricos compactos

Menos conocidos que los que ponemos de manera habitual en una maleta, estos usan la huella dactilar o reconocimiento facial mediante un sensor para abrirse. Son pequeños y pasan bastante desapercibidos. La verdad es que para su precio, tienen un retorno de inversión muy importante, el de tu tranquilidad cuando viajas.

Cuándo vale la pena invertir en uno

Todo depende de la frecuencia de tus viajes y de los lugares a los que lo hagas. No es lo mismo moverse por las zonas más turísticas de Venecia o París en plena temporada que irte a una cabaña a Alaska a pescar salmones. En todo caso, el precio cada vez más asequible de estos dispositivos los pone siempre a tiro, así que nunca están de más a la hora de planificar una escapada.