Apple sube los precios del Mac, iPad y otros dispositivos: ahora van a ser mucho más caros

La subida de precios de Apple era un secreto a voces desde que Tim Cook confirmó hace apenas unos días en el Wall Street Journal que la compañía no podría absorber indefinidamente el encarecimiento de los componentes. El momento ha llegado: a partir de ahora, la práctica totalidad del catálogo Mac e iPad tiene un precio nuevo, más alto, en todos los mercados incluido el español. La subida media ronda el 20 %, con algunos modelos que rozan o superan el 30 %.

La causa es la escasez global de memoria y almacenamiento. La expansión masiva de centros de datos para inteligencia artificial ha disparado la demanda de chips de memoria hasta un punto en el que los fabricantes, con Samsung a la cabeza, han llegado a duplicar sus precios en cuestión de meses. Apple, pese a sus márgenes envidiables, ha llegado a un límite que ya no puede seguir asumiendo internamente.

Cuánto suben los MacBook en España

Los portátiles son los más afectados en términos absolutos. El MacBook Air de 13 pulgadas con chip M5, el más vendido de la gama, sube 230 euros y se queda en 1.429 euros. El MacBook Air de 15 pulgadas pasa de 1.499 a 1.729 euros. Los MacBook Pro suben entre 300 y 600 euros según el modelo: el Pro de 14 pulgadas con M5 parte ahora de 2.229 euros, mientras que el Pro de 16 pulgadas con M5 Max alcanza los 5.149 euros, 600 euros más que antes. El modelo de acceso a la gama, el MacBook Neo, sube 100 euros hasta los 799 euros.

Los Mac de sobremesa, con el Mac Studio como caso extremo

El iMac sube 300 euros hasta los 1.819 euros. El Mac mini M4 básico es el único producto del catálogo que se mantiene sin cambios en 969 euros. El caso más llamativo es el Mac Studio con chip M3 Ultra, que pasa de 4.849 a 6.349 euros de golpe: 1.500 euros más, un incremento del 31 %.

El iPad básico, el más perjudicado en porcentaje

Ningún iPad escapa a los nuevos precios. El mayor impacto porcentual lo sufre el iPad con chip A16, el modelo de entrada: de 379 a 499 euros, un 32 % más caro. El iPad mini sube 130 euros hasta los 679 euros. El iPad Air, tanto en 11 como en 13 pulgadas, se encarece en 150 euros, situándose en 799 y 999 euros respectivamente. Los modelos iPad Pro suben 200 euros en ambas versiones.

HomePod y Apple TV también se encarecen

El Apple TV 4K es el que más sube en porcentaje, un 36 %: de 169 a 229 euros. El HomePod de segunda generación llega a los 399 euros (50 euros más) y el HomePod mini pasa de 109 a 139 euros.

Por qué sube Apple los precios ahora

La escasez de chips de memoria RAM y almacenamiento flash es el origen de todo. La explosión de los centros de datos para IA ha generado una demanda que los fabricantes no pueden cubrir. Cook lo ha resumido con claridad: ‘Nunca habíamos visto un componente subir tanto de precio, tan rápido.’ Microsoft ha adoptado una estrategia similar con parte de su catálogo Surface.

Por ahora, el iPhone queda fuera de esta subida. El buen ritmo de ventas del iPhone 17 podría ser el factor que lo protege de momento, aunque ya hay analistas que anticipan incrementos importantes en el iPhone 18 Pro previsto para otoño.

Las perspectivas no invitan al optimismo. ya que los analistas sitúan el fin de la crisis no antes de finales de 2027, y posiblemente se extienda a 2028. No se esperan bajadas de precio, solo una eventual estabilización. Para quien tenga un Mac o un iPad en el punto de mira, los precios de hoy son, con toda probabilidad, los más bajos que veremos en una buena temporada.