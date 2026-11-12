Qué sabe de ti tu asistente de IA y cómo borrar la memoria de ChatGPT, Gemini y Claude

Google ha lanzado un resumen de memoria para Gemini que permite ver, corregir y borrar lo que el asistente entiende sobre el usuario. Según su página de ayuda, de momento solo está disponible para usuarios de Estados Unidos con un plan de Google AI activo y únicamente en inglés. La página no menciona su disponibilidad en la Unión Europea. Aun así, como usuario de España tienes cosas que revisar. ChatGPT, Gemini y Claude guardan datos de las conversaciones para personalizar sus respuestas, y cada uno ofrece herramientas distintas para consultarlos y eliminarlos.

Qué guardan los asistentes y por qué conviene revisarlo

Los asistentes de IA ya no empiezan cada conversación desde cero. Guardan datos que el usuario ha ido contando, como su profesión, sus gustos o un viaje que planea, y los reutilizan para personalizar las respuestas futuras. Esa información se acumula sin que mucha gente sepa dónde está ni cómo se quita.

Además, borrar una conversación no siempre borra lo que el asistente aprendió de ella. OpenAI explica en su ayuda sobre la memoria de ChatGPT que, si se elimina un chat, las memorias guardadas que salieron de él siguen disponibles.

ChatGPT, memorias guardadas e historial de chats

En ChatGPT los controles de memoria están en Configuración, Personalización y Memoria. El resumen de memoria muestra lo que ChatGPT recuerda, aunque OpenAI aclara que no incluye todo, y también se puede preguntar en el chat si ha recordado algo concreto. Se puede escribir una corrección en el cuadro de texto al final del resumen, eliminar memorias desde esa página o desactivar la memoria con el menú de tres puntos, y nada de eso borra los chats anteriores. Debajo de cada respuesta, el icono de libro muestra las fuentes que se usaron para personalizarla, como chats anteriores, archivos o memorias, según la ayuda de OpenAI.

Para eliminar un dato por completo hay que quitarlo de todas sus fuentes, que según OpenAI son los chats, los chats archivados, los archivos, el resumen y las aplicaciones conectadas. Las memorias guardadas del sistema anterior se almacenan aparte del historial, así que siguen ahí aunque se borre el chat del que salieron, y las eliminadas pueden conservarse hasta 30 días por seguridad y depuración. Si se vuelve a activar la memoria, ChatGPT puede crear memorias nuevas a partir de los chats que sigan en el historial, incluidos los antiguos. Para conversar sin usar ni crear memorias existe el Chat temporal.

Gemini, lo que funciona en España y lo que no

En Gemini hay que distinguir lo que funciona en España de lo que no. La función de recordar información sobre el usuario y el resumen de memoria están disponibles de momento solo en Estados Unidos, para mayores de 18 años con cuenta personal y plan de Google AI, según la ayuda de Google sobre el resumen de memoria y la dedicada a gestionar lo que Gemini recuerda. Las instrucciones personalizadas, en cambio, las puede añadir cualquier usuario con independencia de su ubicación. En la app móvil están en el perfil, dentro de Inteligencia personalizada, y desde allí se pueden editar, borrar o desactivar con un interruptor.

Para que Gemini deje de mencionar un tema hay que borrar los chats correspondientes desde la Actividad en las Aplicaciones de Gemini, porque olvidar mediante instrucciones no siempre funciona del todo bien, según Google. Lo recordado y las instrucciones se conservan hasta 18 meses. La ayuda sobre personalización con apps conectadas avisa de que desconectar una app como Gmail, Fotos o YouTube no borra los datos que ya están en esa Actividad. Las páginas de Google consultadas no mencionan la Unión Europea, así que conviene comprobar en cada cuenta qué opciones aparecen.

Claude, la memoria que se puede leer y editar tema a tema

La memoria está activada por defecto en los planes Free, Pro, Max y Ultra, según el Centro de ayuda de Claude. Para revisarla hay que seguir estos pasos.

Abrir Configuración y entrar en Tu Claude. Pulsar Gestionar junto a Tu memoria. Leer los recuerdos, que aparecen agrupados en Temas, y editarlos con el icono del lápiz o eliminarlos uno a uno.

También se puede pedir en el chat que Claude recuerde, cambie u olvide algo, y el cambio se aplica a las conversaciones siguientes. Existen dos formas de cortar el flujo. Pausar la memoria conserva lo guardado, pero Claude deja de usarlo y de crear recuerdos nuevos, y las conversaciones mantenidas durante la pausa no se añaden al reanudarla. Restablecer la memoria lo borra todo, incluidos los recuerdos de proyectos, y no se puede deshacer. Para un solo chat sin memoria basta con desactivar Memoria en el menú con el signo más antes de enviar el primer mensaje. Los temas sensibles, como salud, religión o política, no se guardan por defecto salvo que el usuario lo active.

¿Qué hacer entonces?

Lo más útil es revisar cada cierto tiempo lo que cada asistente tiene guardado y quitar lo que no debería estar. Hay que recordar que eliminar un chat no basta para olvidar un dato, y que cada servicio separa la memoria del historial de actividad, con herramientas distintas para cada cosa. Si hay información delicada que no se quiere dejar en ningún sitio, lo más seguro es no escribirla o hacerlo en un chat sin memoria. Google, además, recomienda no conectar a Gemini apps que contengan información confidencial que no se quiera que se use para entrenar modelos ni que revisen personas.