España elige Atlanta como hogar en la fase de grupos del Mundial y luego optará por una sede itinerante

Ya se conocen más detalles logísticos de España de cara al Mundial 2026, concretamente su casa durante la fase de grupos en la que se enfrentará a Cabo Verde y Arabia Saudí en Atlanta y finalmente Uruguay en Guadalajara. Será la primera ciudad mencionada, Atlanta, donde la selección establezca su campamento base para la primera fase del torneo.

En su momento se especuló con Miami y Chicago como sedes principales candidatas, pero el sorteo de los grupos deparó dos jornadas en Atlanta y la Federación ha optado por ser prácticos y ahorrar viajes, algo a tener en cuenta en el próximo Mundial, pues cabe recordar que se celebra en tres países -Estados Unidos, México y Canadá- y las distancias son considerables.

Todavía queda por decidirse la sede exacta dentro de Atlanta. Las opciones abarcan desde instalaciones universitarias hasta zonas algo retiradas y tranquilas, como se llevó a cabo en la Eurocopa 2024 con Donaueschingen. La delegación española se hospedó en el mencionado pueblo alemán y la experiencia fue magnífica. En Atlanta se busca algo parecido.

La hoja de ruta de España en el Mundial inicia en Atlanta y continúa -en caso de que finalizar primeros de grupo- a caballo entre Los Ángeles y Dallas. Una doble ruta en que la se sucederán las eliminatorias hasta la final en Nueva York. De tal manera que el primer cruce, los dieciseisavos, serán en Los Ángeles; octavos en Dallas; cuartos en Los Ángeles y semifinales en Dallas.

En caso de finalizar la fase de grupos en segunda posición, el recorrido pasaría por Miami para los dieciseisavos; Atlanta octavos; Kansas cuartos de final y Atlanta de nuevo para disputar las semifinales. Los derroteros entre estados provocarían que, en cualquiera de los dos caminos, la sede fuera itinerante.

Partidos de España en el Mundial 2026

España – Cabo Verde: 15 de junio a las 18:00 horas en Atlanta (EEUU)

España – Arabia Saudí: 21 de junio a las 18:00 horas en Atlanta (EEUU)

España – Uruguay: 27 de junio a las 3:00 horas en Guadalajara (México)

*Hora peninsular española