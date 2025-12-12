Todos los mercadillos de Navidad de Barcelona que parecen sacados de ‘Cuento de Navidad’: los tienes que visitar sí o sí

Barcelona se engalana con toda clase de luces, mercados, tiendas y otras insignias de las fiestas navideñas. Y uno de los enclaves más destacados son los mercadillos de Navidad de Barcelona. Veamos cuáles son los más destacados, algunos de hace décadas y que han nacido gracias a la asociación de comerciantes y vecinos de cada barrio. Gracias a ello, podemos comprar toda la decoración que necesitamos en casa y en la oficina para que no falte nada.

Algunos de estos mercados son especiales para los días de Navidad. Pueden durar varias semanas, coincidiendo con las festividades, otros son efímeros y durante un día o bien horas, y luego los hay especiales y temáticos. Ello se une a todas las actividades que este año hay en Barcelona: desde el Festival de Navidad de la plaza de Catalunya con una programación que incluye música, teatro, danza y circo de calle, a descubrir la ciudad a través de la luz, que está presente en muchas calles, especialmente en las más emblemáticas. Junto a ello están los pesebres, las plazas, mercados y ejes comerciales que engloban actividades, como los 45 conciertos de los géneros más diversos, y hasta la zona del Puerto con sus actividades mágicas para la Navidad.

Estos son los mercadillos de Navidad de Barcelona

Feria de Santa Llúcia

Tiene lugar del 28/11/2025 al 23/12/2025 en los alrededores de la Catedral de Barcelona. Es el mercadillo de Navidad más antiguo de la ciudad, que se celebra desde el año 1786. Celebran el 239 aniversario con muchas novedades, como la colocación de más de 15 árboles de navidad iluminados. Allí encontrarás variedad, desde belenes, a árboles, pasando por figuritas, productos artesanos y mucho más siempre en torno a la Navidad.

También se está trabajando en la decoración del área donde se realizarán las actividades, que por otro lado, se ampliarán respecto al año pasado tanto en cantidad de actos como en días y horarios.

Mercadillo de Navidad de la Sagrada Familia

La Feria de Navidad de la Sagrada familia coincide con la de Santa Llúcia, delante de la Catedral. Ambos son los dos mercados navideños de referencia, si bien la ciudad vive con fervor tales fiestas por todos sus barrios.

Según el Ayuntamiento, el mercado de L’eixample es una prolongación de la tradicional feria de Santa Llúcia, pues se empezó a organizar cuando ya no quedaba espacio para puestos delante de la Catedral. Un grupo de artesanos decidió trasladarse a la parte derecha de l’Eixample y, de esta manera, nació un nuevo mercado navideño que hoy ya cuenta con un centenar de puestos y que es visitado tanto por turistas como por ciudadanos.

El portal festes.org reconoce que esta feria nace en los años 60, y que la familia Serra fue uno de los precursores de esa primera Feria de Navidad incluso hoy en día, junto a la Asociación de Artesanos y Asistentes a la Feria, que continúan con la tarea de organizar la feria.

50a Fira de Nadal a la plaça Sarrià

Del 13/12/2025 a 14/12/2025 se realiza esta feria del barrio de Sarrià. Hay siempre productos artesanales y también actividades gratuitas:

Taller infantil de Papiroflexía de Navidad. Sábado de 10 a 14 h

Música en vivo con la Big Band La Antártida. Sábado de 17 a 18:30 h

Chocolate caliente para todos. El domingo por la mañana

Ven a disfrutar de la Feria de Navidad de Sarrià de artesanía y arte local, con creadores y creadoras del barrio que llenarán la Plaza de Sarrià de piezas únicas y muy especiales.

Disseny Market Barcelona

Cuándo: Del 12/12/2025 al 14/12/2025 Dónde: en el Disseny Hub Barcelona Dirección: Plaça de les Glòries Catalanes 37*38, (Sant Martí)

Soul Market ‘Xmas Edition’

Cuándo: Del 13/12/2025 al 14/12/2025 Dónde: Port Olímpic de Barcelona Dirección: Port Olímpic 100*LP, (Sant Martí)

Sarrià Market Torre Amat

Cuándo: Del 12/12/2025 al 14/12/2025 Dónde: Torre Amat Dirección: Carrer de la Duquessa d’Orleans 9, (Sarrià-Sant Gervasi)

Las Tres Torres Christmas Market

Cuándo: Del 13/12/2025 al 14/12/2025 Dónde: Casa Sant Felip Neri Dirección: C Nena Casas 37*47, (Sarrià-Sant Gervasi)

19.ª Feria de Navidad y Reyes de Diagonal-Les Corts

Cuándo: Del 13/12/2025 al 05/01/2026 Dónde: Av Diagonal (entre Numància i Gandesa) Dirección: Avinguda Diagonal 593 – 595, (Les Corts)

Mercado del Libro por Navidad en el Mercado de Sant Antoni

Cuándo: Del 18/12/2025 al 20/12/2025 Dónde: Mercat Dominical de Sant Antoni Dirección: C Comte d’Urgell 1, (Eixample)

Feria de Santo Tomás y Reyes en la Gran Via

Cuándo: Del 18/12/2025 al 06/01/2026 Dónde: Gran Via (entre Rocafort i Muntaner) Dirección: Gran Via (entre Rocafort i Muntaner)

Fira de Brocanters – ‘Mercat gòtic d’antiguitats’ per Nadal i Reis a la plaça de la Catedral

Cuándo: Del 27/12/2025 al 04/01/2026 Dónde: Avinguda de la Catedral Dirección: Avinguda de la Catedral

Mercado de artesanos de Navidad y Reyes de Gràcia

Cuándo: Del 18/12/2025 al 05/01/2026 Dónde: Plaça del Diamant Dirección: Plaça del Diamant 1, (Gràcia)

Feria de Navidad en la Plaza Ibiza

Cuándo: 21/12/2025 Dónde: Plaça d’Eivissa Dirección: Plaça d’Eivissa 1, (Horta-Guinardó)