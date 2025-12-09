Cómo cae la Navidad 2025 y otras fiestas en Cataluña: fechas y días clave

Vuelve la Navidad, aquella época de fiesta, alegría y también recogimiento. Para los cristianos supone una fiesta en la que la misa y el nacimiento de Jesús marcan diversos días. Actualmente se ha convertido más en una reunión de personas, especialmente en familia, con comida y regalos, y una tradición mágica en especial para los más pequeños. ¿Cómo cae la Navidad 2025 en Cataluña?

Los próximos días festivos se viven con fervor en todo el territorio, y en particular, en cada una de las comunidades autónomas. El día de Navidad es 25 de diciembre, jueves, un festivo nacional que también comparte Cataluña y en la que se come de manera abundante. Ya las comilonas arrancan la noche del 24 de diciembre, en Nochebuena, donde se celebra el Caga Tió, para que “cague” regalos. En esta noche, se suele realizar una cena fría no tan abundante como en otros puntos del país, para dar paso a la comida de excepción del día 25.

Fechas clave: cómo cae la Navidad 2025 y otras fiestas en Cataluña

Como decimos, Navidad cae en 25 de diciembre jueves. Otra de las fechas clave de estos días navideños es la jornada festiva de Sant Esteban, el día siguiente de Navidad, concretamente el 26 de diciembre que este año tiene lugar en viernes. Por lo que si has pensado en irte a ver la familia fuera o bien quieres escapar de viaje, tienes un buen puente festivo para ello.

Durante el 26 de diciembre es tradicional comer los canelones con carne (que solía sobrar del día 25 de Navidad) y un segundo plato a modo de pollo relleno o carne. Amenizado con postres típicos de estas fiestas.

Otras de las festividades clave son el 31 de diciembre, que cae en miércoles, y se puede celebrar con una gran cena en casa o bien en fiestas o restaurantes que celebran tal día. Luego, el 1 de enero es jueves festivo nacional y por tanto también en Cataluña.

Mientras que cabe destacar el día 5 de enero, cuando llegan los Reyes Magos, con las cabalgatas en diferentes ciudades y poblaciones de la comunidad durante la tarde de este día. El día 6 de enero es fiesta porque llegan los Reyes Magos, y en 2026 cae en martes. Siendo los días claves que debes saber para pasar mejor la Navidad 2025, donde hay muchos días festivos.

Dónde celebrar la Navidad 2025 y otras fiestas en Cataluña

Plaza Cataluña de Barcelona

Durante once días, la plaza Catalunya de la Ciudad Condal se convertirá en un espacio de encuentro de las artes escénicas con una programación que incluye música, teatro, danza y circo de calle.

Partiendo del panorama local, nacional e internacional, el festival propone espectáculos pensados ​​para todos los públicos, por la mañana, por la tarde y por la noche, entre el 20 y el 30 de diciembre.

Comer los menús más típicos de Navidad 2025

En Tierra Brava, las celebraciones adquieren un tono más gastronómico, con menús que combinan producto y creatividad, en un entorno elegante y acogedor. Mientras que GatoPardo destaca por su versatilidad y amplitud, ideal para celebraciones o eventos privados. El espacio está diseñado para adaptarse completamente a las necesidades el evento y es perfecto para quienes buscan un espacio con alma.

Mientras que, en Leña, el fuego toma el protagonismo para convertirse en el hilo conductor de tres menús donde la materia prima, la técnica y la emoción se encuentran. El steakhouse de Dani García, con sedes en Marbella, Madrid y Barcelona, propone una Navidad marcada por los aromas de la brasa y el sabor inconfundible del humo.

Los menús comienzan con una selección de entrantes para compartir entre los que destacan el aguacate de Málaga a la brasa, la burrata ahumada, las croquetas de pollo asado, la empanada de pollo con especias, el foie para untar con ajetes aliñados o la icónica burger que le dio sentido a todo. Como platos principales, el protagonismo recae en cortes premium como el ribeye de vaca vieja, el porterhouse de ternera o el chuletón de vaca especial, servidos con guarniciones clásicas como las patatas fritas, cebolla gratinada con trufa, hojas de lechuga y salsas caseras como chimichurri o mostaza, que completan la experiencia.

A su vez, Incorrecte, el restaurante de alta cocina creativa del chef Marcel Pons, propone una experiencia navideña muy a su estilo, a contracorriente: Incorrecte llega a casa de sus comensales con un menú completo para 4 u 8 personas. O en otras palabras, Incorrecte ha creado un menú navideño en formato take away para Nochebuena, Navidad y Sant Esteve. El menú comprende 4 pases: la clásica escudella con su carn d´olla i galets, canelón de pollo de payés asado con bechamel de trompeta de la muerte, cordero con salsa de ciruela acompañado de patata platillo y verduritas de temporada y, de postre, un original Caga Tió de Ferrero Rocher.

Y en Cachitos Diagonal, que acaba de cumplir 10 años como referente en gastronomía en la zona alta de la ciudad, hay reservados para grupos. Y puedes hacer tu pedido por teléfono, con ese Take Away de Navidad ya disponible.