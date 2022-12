Las navidades todavía no han acabado. Puede que Papá Noel ya haya dejado sus regalos bajo el árbol, pero no podemos olvidarnos de los Reyes Magos y tampoco, de que tal vez desees despedir el año con un presente especial a una de las personas más especiales en tu vida: tu padre. Queremos ayudarte a que encuentres el mejor presente de todos y aunque un buen abrazo y mucho mejor será lo mejor que le puedes entregar a tu padre, no estará de más que te inspires con estas 50 ideas de regalos para hacer a tu padre esta Navidad.

Ideas de regalos para tu padre esta Navidad

Los Reyes Magos no solo traen regalos para los niños. Aunque los más pequeños de la casa son los más entusiastas descubridores de paquetes, a los adultos también les agrada encontrar alguno con su nombre. Es que a todo el mundo le gusta recibir regalos, y más en estas fechas navideñas llenas de color y de ilusión.

Los regalos para tu padre puede que te compliquen la compra. Las prisas de estos días hacen que no haya mucho tiempo para búsquedas y consultas. Para ayudarte en esta tarea, te ofrecemos algunas ideas de regalos para tu padre en el día de Reyes que pueden orientar tu decisión.

Te vamos a ofrecer quince ideas de regalos que puede que sean grandes opciones para sorprender a tu padre, pero además os vamos a ofrecer un listado con otras propuestas que te van a resultar muy inspiradoras. 50 regalos para regalar a tu padre esta Navidad que seguro que le van a encantar.

Una navaja de bolsillo

La famosa navaja suiza es una buena opción. Práctica y muy útil, le servirá a tu padre para llevarla en el bolsillo o en la guantera del automóvil. Incluye cuchillo y varias herramientas que siempre sacan de apuros. Algunas son personalizables y se les puede grabar el nombre del destinatario.

Un juego de mesa

Los juegos no son solo para niños, existen juegos para adultos que entretienen mucho. Es un gran regalo para los padres sociables, a los que les gustan los desafíos y la compañía. Un futbolín de mesa, un juego de preguntas y respuestas, juegos de estrategia, juegos cooperativos y hasta puzles, resultarán un regalo sorprendente y acertado.

Un set o kit para el cuidado de la barba

Si tu padre tiene barba, esta puede ser una buena elección como regalo. Puedes encontrar sets muy completos en los que además de peine y tijeras, encuentres también aceite y jabón específico para la barba.

Auriculares blue tooth

Si tu padre ama la música o practica deporte a diario puede que este sea un gran regalo para estar siempre conectado a sus canciones, mientras pasea, va al trabajo o como decimos, sale a correr o va al gimnasio.

Una inscripción al gimnasio

Para que se cuide, o para que le ahorres dinero en el nuevo año. Una suscripción a un gimnasio puede ser una buena idea de regalo para un padre. Si ya de por sí se ejercita se alegrará de recibirla, pero si no, puede que lo tome como que te preocupas por él y que debe cuidarse algo más.

Juegos con joystick

Existen juegos para TV, PC o Tablet que se usan en casa o en el coche, y son especialmente adecuados para adultos. Hay ediciones retro que entusiasman a los más grandes. Seguramente tu padre recibirá este regalo con entusiasmo.

Una máquina de afeitar

Es también un buen regalo. Aunque tu padre ya tenga una, recibir otra más moderna le gustará. En el mercado se ofrecen con diferentes funcionalidades y tamaños, seguramente podrás encontrar la que se ajuste a tu presupuesto.

Kit para elaborar cerveza artesanal

Un regalo muy novedoso y actual, especialmente para los amantes de la cerveza. Existen equipos de diferentes costes, para elaborar diferentes cantidades de cerveza artesanal. Es perfecto para experimentar y entretenerse al mismo tiempo.

Kit para crear su propio huerto

Si tu padre está jubilado o no sabe qué hacer con su tiempo libre seguro que regalarle un kit de semillas y herramientas para montar su propio huerto ecológico será algo que le va a hacer mucha ilusión.

Un smartwatch

Los smartwatch son ahora tendencia y un regalo recurrente de reyes. Tu padre podrá vincular su teléfono al reloj y hacer llamadas o recibir correos, pero también monitorizar su salud, el sueño y su actividad física.

Un perfume

Para los más coquetos, a los que les gusta estar perfumados siempre, recibir un perfume es un placer. Será bueno investigar qué tipo de fragancias prefiere tu padre, si frutales, ácidas, florales. De este modo podrás elegir alguna dentro de la gama de sus preferencias que no sea la que siempre usa.

Auriculares con tarjeta de sonido

Los auriculares son un regalo muy adecuado para padres a los que les gusta la música. En la tarjeta de sonido incluirá su música preferida y no necesitará nada más. Sin cables ni conexiones a otros dispositivos, son ideales para las caminatas, para el running y hasta para hacer actividades en casa o disfrutar de la calma de un cómodo sillón. Si eliges un modelo con bluetooth podrá conectarlo a su smartphone o a tu smarth tv para no molestar a nadie mientras escucha sus mensajes y disfruta de una película.

El libro Guinness de los Récords

¿Quién no ha escuchado que se ha incorporado al libro tal o cual récord? El libro Guiness los incluye todos, y es un interesante libro para los padres curiosos. Asegúrate de que es la última edición. No es solo un libro, es una fuente de temas de conversación familiar y con amigos.

Un viaje sorpresa

Compra un billete para tu padre y otro para ti o para tus padres y seguro que les darás una buena sorpresa esta Navidad. Elige un destino que sepas que le va a gustar y reserva además el hotel varios días o un fin de semana. Que él sólo tenga que hacer la maleta y disfrutar.

Una bicicleta

Ya sea una bicicleta «normal», una eléctrica o una estática. Tú eliges en función de como sea tu padre ya que las tres son una buena opción para mantenerse en forma.

Otros regalos que hacer a tu padre por Navidad

Junto a las 15 ideas propuestas tenemos estas otras 35 que seguro que te van a inspirar:

Camisas de vestir Un traje Unas zapatillas y una bata Un smartphone nuevo Una tablet Gorro y bufanda Guantes adaptados para poder tocar el móvil Una taza con algún mensaje especial Una cafetera portátil Una suscripción para una plataforma de streaming Unas entradas para un concierto o partido que desee ver Unas jarras especiales o unas copas especiales para cerveza o vino Un robot de cocina Un freidora de aire Una experiencia de conducir en pista un coche de carreras Impresora portátil Un dispensador de cerveza y refrescos Una barbacoa para el balcón Kit de bonsáis para cultivar Un masajeador eléctrico Enfriador de vino Reloj clásico Pluma de tinta Tocadiscos Sacacorchos eléctrico Agenda Cartera de hombre de alguna marca de lujo Viaje en globo estático Manta eléctrica Mesa para el sofá Cámara de fotos instantánea Un mini proyector Cinturón de alguna marca de lujo Airpods de Apple Calcetines

Hasta aquí la lista de regalos pero como ya hemos señalado anteriormente, el regalo principal que podrás darle a tu padre el día de Reyes Magos es el cariño y el amor. Materializarlo en un objeto permitirá que sienta que has pensado en él y que has dedicado tu tiempo para complacerlo.