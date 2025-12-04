Navigalia 2025 en Sevilla: fechas, precios y horario del mapping en el río en Navidad

Si tienes ganas de planes navideños en Sevilla, en breve vas a poder disfrutar de uno que ya se ha convertido en toda una tradición en la capital hispalense y que nadie se quiere perder. Navigalia, el espectáculo audiovisual a orillas del Guadalquivir regresa, y lo hace por todo lo alto, de modo que si no quieres perderte nada de fechas, cómo va a ser este año y cómo conseguir entradas, toma nota que te lo contamos todo.

El mapping de Navigalia no lleva demasiados años en cartel, pero ha logrado lo que pocos espectáculos consiguen, que las familias reserven una tarde y se acerquen al río casi ya como una tradición o costumbre navideña. El enclave ayuda, claro. Ver cómo se ilumina la zona del Muelle de la Sal frente a Triana tiene algo especial que no se parece a nada más de la Navidad sevillana. Y para esta edición además, la historia que presenta el espectáculo se llama Misión regalo. Se trata de un cuento pensado para que el público se reconozca en él, porque sitúa a Sevilla como protagonista. La ciudad aparece integrada en la narración, por lo que atrae mucho más el interés y nadie va a querer perderse la historia que se cuenta. Pero además, esta edición preparada para 2025 llega con más cambios y es que el espectáculo, de nuevo organizado por el Ayuntamiento, será más largo que el año pasado ya que durará 18 minutos (frente a los 12 de 2024). También se ha decidido ampliar el aforo, lo que permitirá que más de 130.000 personas puedan verlo estas navidades. Las gradas vuelven a colocarse junto al Paseo de Colón, en la cabecera del puente de Isabel II, uno de los puntos más reconocibles del tramo urbano del Guadalquivir. Será allí donde se proyecten las 70 sesiones que se han previsto.

Entradas para Navigalia 2025

Las entradas tienen un precio único de 2 euros y se venden exclusivamente desde la plataforma oficial: navigalia.sacatuentrada.es. No se habilitarán taquillas físicas, de modo que conviene comprarlas con un poco de anticipación. De todos modos, si entras actualmente en el portal actualmente, todavía no se han puesto a la venta pero conviene no dejarlo pasar e ir comprobando. El espectáculo se estrenará en breve y seguramente las entradas se podrán comprar antes de que acabe el puente de diciembre. Una vez las puedas comprar, hazlo ya que no es raro que los pases en los horarios centrales, aquellos que van a media tarde, se agoten antes que el resto.

Cada pase tiene 1.900 asientos y la organización controla el acceso en la zona del Paseo de Colón. Lo habitual es que el público vaya entrando de manera progresiva entre sesión y sesión, así que si alguien quiere elegir asiento con más calma, lo mejor es llegar con algo de margen. El funcionamiento es sencillo: se presenta la entrada en el móvil o impresa y los auxiliares indican por dónde acceder a las gradas. No hay numeración, así que el orden de llegada suele marcar la zona donde uno se sienta.

Cuándo es Navigalia 2025

Las fechas son también importantes. Según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla, Navigalia se celebrará del 18 de diciembre al 4 de enero, con descanso en las fechas más señaladas: 24, 25 y 31 de diciembre, y 1 de enero. Son 14 días reales de proyecciones y, si se cuentan todos los pases, salen 70 sesiones en total. Los días en los que habrá espectáculo son: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, y 2, 3 y 4 de enero.

El entorno vuelve a ser el mismo que ha funcionado tan bien desde el primer año. El mapping usa como pantalla la lámina de agua y parte de la superficie del Muelle de la Sal, mientras que la zapata de Triana sirve de marco visual. De este modo, el juego entre luces, sonido y el propio movimiento del agua es algo realmente espectacular que merece la pena no perderse y lo que diferencia Navigalia de otros espectáculos navideños que se dan en Sevilla, o de hecho, en el resto de España.

Horarios de Navigalia 2025

En cuanto a los horarios. Se van a producir cinco pases al día, siempre por la tarde-noche. Los horarios se mantienen como en las ediciones anteriores, porque son los que mejor funcionan para la mayoría de familias: 18:45, 19:40, 20:35, 21:30 y 22:25 horas.

Cada pase dura unos 18 minutos, un tiempo que se nota más dinámico que en años previos. Entre sesión y sesión se dejará algo de tiempo para que se libere el espacio y que pueda entrar sin problema el siguiente grupo, lo que permite que todo fluya sin grandes esperas. Aun así, en los primeros días y justo después de Navidad suele haber más público, de modo que llegar unos diez minutos antes ayuda a evitar prisas y nos permitirá disfrutar sin problema del que es uno de los mejore planes de la navidad sevillana.