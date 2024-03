Sevilla, puerta del Nuevo Mundo: el esplendor del siglo XVI en el Guadalquivir

Sevilla ha sido la puerta de entrada del Nuevo Mundo, en el siglo XVI el río Guadalquivir vivió el esplendor más grande jamás visto. El descubrimiento de América cambiará para siempre el mundo conocido, pero sería especialmente importante para una Historia de España que tendría en este hecho el punto de partida para una nueva era.

Los Reyes Católicos apostaron por la teoría de un Cristóbal Colón que acabaría teniendo la razón. Siendo el hombre que se atrevería con una expedición que podría haber cambiado el curso de la historia por completo. Sevilla vería incrementado su poder como ciudad central y puerta que se abría a la llegada de todas las riquezas procedentes del nuevo mundo.

La puerta del Nuevo Mundo era Sevilla

El puerto de entrada de todas las riquezas que descubrieron en América era Sevilla. El nuevo continente no solo cambió los mapas, supuso el descubrimiento de un lugar en el que el oro y la plata eran muy abundantes. Unas riquezas que convirtieron al imperio español en uno de los más poderosos de la historia que tenía en Sevilla su razón de ser.

Pese a no tener mar, está a 120 kilómetros de distancia del este elemento, posee un río Guadalquivir que servía para hacer llegar los millones de kilos de plata y de oro que llegaban desde el mar. La puerta de entrada a un reino sin agua, el río ha servido para unir a esta ciudad con el interior de España y el mar por el que recibían todos los tesoros de origen americano.

Se calcula que barcos cargados con toneladas de oro, pero también de plata, llegaron a España a través de este pueblo que colocó a Sevilla como una de las principales ciudades del mundo. Lo curioso es que quizás nadie hubiera esperado que tuviera una relevancia tan importante antes de la llegada de un elemento que acabaría siendo el que marcaría la diferencia.

La capital de Andalucía ha podido convertirse en todo un referente que ha acabado siendo la pieza principal de este gran puzzle o destino que le tenía preparada la historia. Sevilla disfrutó de su siglo de esplendor gracias a un Guadalquivir que acabó con la distancia de este lugar con un mar que de lo contrario hubiera sido insalvable. El recorrido de este río facilitó esta transformación en lo que es hoy en día Sevilla, pero sobre todo en lo que fue en estos siglos pasados.

El siglo de esplendor de Sevilla llegó a través del Guadalquivir

Colón se aprovisionó en Sevilla antes de partir para América en las distintas expediciones que lideró. Por lo que no es de extrañar que haya adquirido este puerto tal protagonismo, no es casualidad que fuera uno de los más destacados de la época, sino más bien todo lo contrario, la importancia de esta ciudad es total para los expertos que no dudaron en situar a esta capital en el epicentro de los descubrimientos que dieron paso a la Edad Moderna.

Las expediciones volvieron de América cargadas de todo tipo de riquezas convirtiendo a Sevilla en el centro de estos elementos que acabaron protagonizando una historia cuyo nombre estaría especialmente marcado en esta ciudad. De hecho, este puerto fue llamado el Puerto de las Indias, por ser el lugar en el que embarcaban las expediciones y todo aquel que quisiera viajar hasta esta famosa ciudad.

A finales del siglo XV Sevilla era la ciudad más poblada del Reino de Castilla, con unos 65.000 habitantes que trabajaban incansablemente para dar servicio a estos barcos y negocios que creían a merced de estos viajes. La ciudad se expansionó hacia un lugar que acabaría siendo lo que marque la diferencia en todos los sentidos.

Siendo ese lugar de esplendor que acabó marcando el destino de miles de persona. Sevilla estaba preparada para dar cabida a estas riquezas, pero también en este tipo de elementos que acabarán marcando un antes y un después. Una ciudad que mira al Guadalquivir que se convirtió en el eje central de este imperio.

De hecho, el propio Cristóbal Colón está enterrado en la Catedral de Sevilla, marcando la importancia de esta ciudad para este personaje y todo lo relacionado con América. Hoy en día podemos visitar esta ciudad que conserva algunos de los edificios que se crearon en aquellos tiempos, mostrando el esplendor de esta época histórica.

España fue un gran imperio, con una de las capitales que daba entrada a todas esas riquezas que provenían de América y que ayudaron a los sevillanos a ser un referente importante de estos días en los que se descubriría este nuevo mundo que se conectaría directamente con este punto. La historia ha colocado a Sevilla en el punto en el que está hoy en día.