Nunca pensamos que terminaría así: la ciudad fantasma que fue un el destino vacacional favorito de muchos

La ciudad fantasma que es hoy en día fue el destino vacacional por excelencia de muchos, una inversión o segunda vivienda que ha acabado en nada. La crisis en el sector de la construcción causó estragos en nuestro país y cambiaría para siempre la forma de construir.

Las casas ya no salían como churros, no había un plan inversionista para poder conseguir mucho más dinero por menos, sino más bien todo lo contrario. Llegaría un giro radical que dejaría reducida a la ciudad fantasma la que fue ciudad de vacaciones en su día.

Nunca pensamos que terminaría así

Los que vivimos el boom del nuevo siglo, la llegada del euro, pero también de una prosperidad económica sin precedentes, donde todo el mundo tenía una o dos casas, varios coches y cobraba mucho dinero. No es ciencia ficción, fue hace solo unas décadas cuando el país parecía que ponía rumbo a una riqueza sin precedentes.

Lo que llegaría después sería un giro radical que acabaría siendo lo que marcaría un antes y un después. Una espectacular frenada en seco que causaría estragos, en una de las peores crisis económicas de España y del mundo. El fin de las hipotecas sin condiciones, de dar dinero sin límites, el bloqueo del sistema bancario y el hecho de que muchas personas se quedasen sin su casa soñada dejaría este lugar de España en jaque.

Uno de los lugares que más atrajo a los inversionistas fue la Comunidad Valenciana. Este lugar enfocado al mar podría acabar siendo uno de los sitios más demandados del momento de la mano de un enclave único. Marina D’or en la costa castellonense se alzaría como toda una ciudad de vacaciones, con miles de viviendas listas para aquellos que querían pasar su tiempo libre.

Con esta ciudad se empezaría a crear todo un universo de elementos que necesitarían los habitantes de ese lugar, supermercados, tiendas y restaurantes que irían de la mano y se convertirían en uno de los motores de la zona. Un proyecto que pese a ser la estrella de toda una época ha acabado siendo todo lo contrario de lo que se esperaba. Hoy en día parece que esta ciudad de vacaciones es ya una ciudad fantasma, nada queda de ese esplendor que se vendía en los anuncios de la tele.

De ciudad de vacaciones a ciudad fantasma

Marina d’Or se creó como la gran ciudad de vacaciones que durante el año 2.000 debía convertirse en todo un referente. Un sitio que ha acabado siendo el que marque la diferencia en un enclave totalmente único que seguro que despertó tu interés en esta década de inicio de siglo.

Se vendía como un complejo cerca del mar con un millón de metros cuadrados, cuatro hoteles, 15.000 apartamentos, restaurantes, salas de fiestas, parques temáticos y hasta un exclusivo balneario de agua marina. Todo un enclave único que acabaría siendo el objeto de deseo de media España.

Durante los años 2004 y 2008 llegó a facturar más de 400 millones de euros, todo un récord para aquellos tiempos. Pero, llegaría la crisis y con ella se esfumarían esas ventas y negocio que parecía que no tenía final. Fueron años complicados para toda España y gran parte del mundo.

Aguantaría la empresa que construyó este complejo turístico unos años, hasta que en 2014 acabó en un concurso voluntario de acreedores que afectaría al negocio inmobiliario. Todo lo referente al turístico continuo intentando hacer caja en un enclave único a orillas del Mediterráneo. El Grupo Fuertes asumiría el control de la ciudad de vacaciones, invirtiendo 70 millones, la cadena de hoteles Benidorm Magic Costa Blanca se ha hecho cargo de la gestión del lugar en un momento complicado.

Tal y como hemos visto en redes sociales el deterioro y abandono de las instalaciones han acabado siendo determinantes.

Parece una ciudad fantasma que no está habitada por nadie o por casi nadie. Especialmente en invierno cuando las temperaturas hacen que ir a la playa no sea una realidad. Locales en alquiler, espacios totalmente abandonados y un paseo que parece que se ha convertido en el lugar en el que se acumula la arena, pero no las personas.

Si recordamos los anuncios de los años 2000 y los comparamos con este vídeo viral de 2023, la respuesta pone los pelos de punta. Nada queda de aquella ciudad que fue en su día y que parecía todo un referente del lugar. En su sitio tenemos un enclave que ha acabado siendo abandonado por todos sus habitantes.

Aquellos que compraron unos pisos que se vendían por 300.000 euros de una o dos habitaciones, poco pueden recuperar de aquella inversión que se suponía que era para tener un lugar en el que vivir toda la vida.