Aviso urgente de la Policía por el objeto que pone a en peligro a España: si ves esto en la puerta de tu casa es mejor que corras

Si ves esto en la puerta de tu casa será mejor que corras, la Policía lanza un aviso urgente ante un objeto que pone en peligro España. Tendremos que empezar a prepararnos para un destacado cambio de tendencia que puede llegar en cualquier momento. Las vacaciones son el momento del año en el que tendremos que estar muy pendientes de una casa que tiene determinados elementos que pueden afectarnos de lleno.

España es uno de los países del mundo que tiene un problema con la vivienda, con unas leyes que parece que están del lado contrario. La ocupación de algunas casas es algo que debemos empezar a tener en consideración. En estos días que corren, es importante tener en consideración algunos cambios que pueden acabar siendo los que marcarán estos días. Podemos sufrir las consecuencias de una ocupación, o de un robo sin esperarlo, con algunos elementos que serán lo que nos acompañarán en estos días. La Policía se ha visto obligada a lanzar un aviso urgente ante lo que está por llegar en estos días.

Si ves esto en la puerta de tu casa es mejor que corras

Será mejor que corras si ves una serie de señales que pueden indicar que tu casa está en peligro. Es el momento de empezar a prepararnos para una serie de detalles que serán los que nos acompañarán en unos días en los que todo puede acabar siendo posible.

De una forma o de otra, deberemos estar preparados para poder afrontar una situación que nos puede llegar en cualquier momento. Todos estamos expuestos a una entrada ilegal de nuestra propia casa. Los ladrones o las personas que quieren ocupar nuestra casa saben muy bien qué es lo que puede pasar en estas últimas jornadas.

Cuando nos marchamos de vacaciones o salimos unos días de escapada del mes de agosto, es cuando dejamos nuestra casa más expuesta a una serie de problemas que llegan a toda velocidad. Será entonces el momento de empezar a pensar en un cambio de tendencia que quizás no hubiéramos tenido en consideración. Estaremos preparados para lanzar una importante alerta que puede acabar siendo la que nos acompañe en estos días, gracias al aviso de la Policía podemos salvar nuestra casa y pertenencias.

La Policía lanza un aviso ante este objeto que pone en peligro nuestra casa

Será el momento de estar muy atentos a cualquier marca que tenga nuestra casa, un filo, hilo o una tarjeta que cae al abrir la puerta. Señales que les darán pistas a unos ladrones que están por el barrio, la zona o el bloque, listos para ocupar casas o robar en ellas, aprovechando las vacaciones.

Los expertos de Reale nos dan una serie de consejos que debemos seguir, empezando por detectar estas señales: «Las señales de ladrones para robar casas son una serie de marcas y otros elementos que corresponden a un sistema de comunicación entre delincuentes para anunciar si una casa está o no habitada, si es fácil de robar, si custodia objetos de valor, etc. Debes tener en cuenta que los ladrones, en su mayoría, no actúan de manera precipitada. Suelen estudiar la zona, las características de la vivienda, el valor que puede contener, los sistemas de seguridad, los hábitos de sus habitantes, etc. Así las cosas, fruto de su estudio minucioso, pueden ir dejando símbolos o señales en las puertas para robar, pero también en otros lugares más o menos visibles».

Según estos expertos, hay un código que los ladrones entienden y no dudan en poner en esa puerta de entrada que les dará acceso a tus pertenencias:

1 círculo: La casa está en un lugar vigilado por la policía

1 círculo con un radio en la parte derecha inferior (como apuntando a las 16h en un reloj): La casa no es un objetivo válido para el robo

5 círculos consecutivos dibujados en diagonal: El método de la palanca es factible

2 círculos unidos por una línea: La casa es interesante para el robo

3 círculos consecutivos: La casa se puede robar rápidamente con facilidad

1 círculo con una X dentro: Los habitantes de la casa vuelven pronto por lo que el robo ha de ser rápido

1 círculo con un número dentro que suele ser el 7 u 8: La casa suele estar vacía en los meses de verano

1 círculo con un reloj dentro: La vivienda puede abrirse con cadenas

1 óvalo: La casa está vacía pero ofrece complicaciones

En el caso de los rectángulos, triángulos y rombos puedes encontrar los que plasmamos en el siguiente listado: