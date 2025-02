Si ves esto en la puerta de tu casa avisa a la Policía: es posible que estes en peligro

Puedes estar en peligro si ves una serie de señales en la puerta de tu casa, será mejor que avises a la Policía rápidamente. Estamos ante una serie de detalles que pueden llegar a ser los que nos afecten de lleno. En especial, si tenemos en cuenta algunos elementos que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado. Son tiempos de empezar a pensar en una situación cambiante que puede ser la que nos haga reflexionar.

La ocupación de las casas es algo que preocupa a todo el país, pero cuidado, los robos también se han multiplicado y pueden poner en riesgo nuestro día a día. En caso de dejar la casa durante un tiempo, salir de escapada de fin de semana o comprobar cómo hay algunos elementos que quizás nos pueden afectar de lleno, de la mano de una serie de requisitos esenciales, debemos empezar a ver una situación cambiante lo más rápidamente posible. Los expertos lanzan una seria advertencia, ante un elemento que puede afectarnos de lleno y que en cierta manera acabará siendo fundamental. Esta señal de alarma nos debe hacer recurrir rápidamente a los expertos.

Es posible que estés en peligro

Los expertos revelan que estamos ante un problema que va ganando terreno y se ha convertido en toda una novedad destacada. Por lo que, quizás hasta la fecha no habíamos tenido en cuenta que nos enfrentamos a un riesgo que puede acabar siendo el que nos haga reaccionar a tiempo. Tenemos que afrontar una novedad destacada que en cierta manera acabará siendo la que nos haga tener en cuenta algunos problemas de fuerza mayor.

Nuestra casa puede verse afectada por una serie de elementos que nos lanzarán directamente hacia un problema que irá en aumento y que puede acabar siendo realmente desastroso. Es hora de dejar salir una serie de detalles que realmente serán claves en muchos sentidos.

Los ladrones dejan unas señales en la puerta que tocará ver y detallar. De una manera que nos hará reaccionar a tiempo. Con ciertas novedades que hasta la fecha no habíamos tenido en cuenta. Son días de apostar claramente por ciertos elementos que nos pueden golpear de lleno.

Puedes estar en peligro, si te fijas en esta pequeña señal que tienes en la puerta y que puede significar que hay algo más esperándote.

Avisa rápidamente a la Policía si ves esto en la puerta de tu casa

Estas señales que pueden aparecer en la puerta de tu casa pueden hacer que reacciones a tiempo. En especial, si tenemos en cuenta que estamos ante una serie de elementos que pueden ser claves y que quizás hasta ahora no conocíamos o no teníamos en cuenta.

Los expertos del blog de Tecnicom son los que acaban de darnos una serie de señales que son fundamentales y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Tenemos por delante una serie de elementos que pueden ser claves: «La botella, la cinta adhesiva, la pegatina de cerrajería, el cordón… son estrategias que los ladrones usan para marcar tu casa: los amantes de lo ajeno no suelen entrar en la primera vivienda vacía que encuentran, sino que en muchas ocasiones emplean técnicas para verificar que una vivienda estará vacía por varios días, sobre todo en verano o en los puentes y fechas señaladas.

Objetos. Para ello, el truco es sencillo: dejar un objeto o un elemento en la puerta de entrada, como una botella vacía, cinta adhesiva pegada en la puerta, una cuerdecita colgando e incluso una aparente pegatina de cerrajería. Es sencillo, si pasan unos días y nadie ha movido o quitado el elemento del sitio, la casa está vacía.

Verificación en persona. Otro truco común es la verificación en persona por parte del ladrón, comprobando durante unos días si los habitantes de una vivienda entran y salen de ella continuamente o hacerse pasar por técnicos para entrar a la vivienda antes del robo y recabar información de forma aparentemente inocente.

Por ello es muy importante no abrir la puerta de nuestro hogar a no ser que esperemos una reparación o un recado concretos, y verificar la procedencia de aquellos que dicen ser técnicos antes de dejar entrar a nadie. La Policía Nacional también advierte de la posibilidad de que la puerta de tu vivienda haya intentado ser forzada con un cartón doblado, pues si la llave no está echada, se puede abrir con facilidad. Ten en cuenta todos estos signos y avisa a la policía si detectas cualquiera de ellos».

La Policía advierte de que cualquier elemento sospechoso puede significar la marca de un ladrón. Cualquier movimiento sospechoso en el barrio, debe tener una serie de detalles que serán fundamentales y que pueden llegar a ser claves.