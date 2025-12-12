El Inter Miami se queda a De Paul y el Atlético culmina una operación millonaria

Al Atlético le ha tocado la lotería antes de tiempo. Rodrigo de Paul ya es historia en el Atlético de Madrid. De manera definitiva después de que Inter Miami haya decidido quedarse en propiedad al mencionado De Paul. El centrocampista se alistó en las filas del equipo de Messi tras la conclusión del pasado Mundialito de Clubes en calidad de cedido y con una opción de compra ejecutado este mismo viernes.

Así lo ha comunicado el propio Inter Miami, el club estadounidense ha desembolsado 14,5 millones de euros, unos 17 en dólares, para quedarse con el jugador en propiedad. De Paul permanecerá en Inter Miami hasta 2029 como fruto de la operación. El argentino se ha erigido como futbolista importante a lo largo del presente año en el que ha levanto la primera MLS de la historia el del club.

De Paul llego al Atlético de Madrid en 2021 procedente del Udinese a cambio de 36 millones de euros. Su contrato se extendía hasta 2026, sin embargo, a mediados de este curso decidió emigrar bajo el manto de Messi para garantizarse minutos de cara el Mundial del próximo verano. La etapa del argentino como rojiblanco fue intermitente, con muestras de talentos y también tiranteces por su falta de compromiso.