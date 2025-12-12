Oficial: Ben Sulayem es reelegido presidente de la FIA

Mohammed Ben Sulayem ha sido reelegido en las elecciones presidenciales de la FIA celebradas este viernes en Taskent, capital de Uzbekistán, y cumplirá su segundo mandato de 2026 a 2030. El presidente emiratí se convierte en el primero en los 121 años de historia del organismo en conseguirlo, aunque su manera de imponerse ha sido con medidas dictatoriales aprobadas en Asamblea para un proceso que ha sido demandado por una de las candidatas.

Laura Villars, joven piloto suiza de 28 años, ha llevado estas elecciones a la justicia francesa que llamará a declarar a Ben Sulayem y a la FIA en febrero de 2026. Desde este viernes, el emiratí, que tumbó el proyecto de candidatura de Carlos Sainz por el cambio de estatutos que le permitía acelerar los plazos para presentar propuestas distintas a la suya, podrá impartir su ley en la época más convulsa del ámbito político en el deporte de motor.

Tras su primer mandato de 2021 a 2025, Ben Sulayem cumplirá un segundo tras arrasar en las elecciones amañadas a Tim Mayer y Virgine Philippot, que se quejaron con la boca pequeña de la imposibilidad para presentar candidaturas sólidas por la triquiñuela aprobada por la Asamblea de la FIA el pasado mes de junio. El emiratí, verdugo de un Sainz que aún medita postularse en los próximos años, tendrá cuatro años más de presidencia.

Ben Sulayem no tenía rival en la FIA

Una vez conocido que la FIA sólo aprobaba la candidatura de Sulayem, la piloto pasó al ataque llevando lo ocurrido a la justicia francesa, que actuó rápidamente para abrir un juicio que investigará todas las maniobras de este proceso en el que el emiratí se ha reelegido en la presidencia. Éste arrancará el 16 de febrero, de tal forma que el árabe ya reunirá dos meses de su segundo mandato.

Mientras, Sainz sigue mirando de lejos y centrado en el próximo Dakar, donde se olvidará temporalmente del ámbito tan político que ha adquirido la FIA para tratar de consolidar una idea que ni mucho menos se ha ido de su cabeza. De alguien tan inquieto y tan reconocido como el cuatro veces campeón del Rally más importante del mundo nadie duda de que volverá a luchar por hacer más justo el deporte de motor.