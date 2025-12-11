Sulayem se autoproclamará presidente de la FIA en las elecciones amañadas de las que vetó a Sainz

Mohammed ben Sulayem volverá a ser elegido presidente de la FIA este viernes en las elecciones que se celebrarán en Taskent, capital de Uzbekistán, y que han sido demandadas por una de las candidatas, Laura Villars. Injustamente, se llevarán a cabo con total normalidad y el emiratí se autoproclamará para emprender su segundo mandato, pero siempre será recordado como el proceso electoral en el que una medida dictatorial aprobada en Asamblea que se cargó a varios proyectos de candidaturas, entre ellas la de Carlos Sainz.

¿Es verdad decir que Sulayem será presidente sin oposición? No. Pero sus tres rivales no han presentado una propuesta suficientemente sólida en los actuales estándares como para tumbar al emiratí, que se afanará en la FIA con otro mandato de cuatro años, convirtiéndose en el primer presidente en los 124 años de historia del organismo en lograrlo. Ninguno de los 11 anteriores lo hizo.

Tras este primer mandato (2021-2025) se quedan varias polémicas, pero sobre todo el haber llegado a unas elecciones amañadas en las que su Asamblea ya le renombró presidente aprobando una aceleración absurda de los plazos para consolidar candidaturas que impidió a Sainz ganar más apoyos. El mundo del deporte de motor quería a Carlos al frente. La propia FIA o, mejor dicho, Sulayem, no.

Tim Mayer y Virginie Philippot no han presentado grandes quejas a la manera de gestionar los meses previos a las elecciones y aquel cambio de estatutos, pero sí que lo ha hecho Laura Villars. La joven piloto suiza de 28 años es la candidatura más revolucionaria a la FIA y aunque parece impensable que vaya a ser la más votada ya ha conseguido lo que otros no han podido: generar inestabilidad en los actuales dirigentes.

Ben Sulayem y la FIA, a juicio

Una vez conocido que la FIA sólo aprobaba la candidatura de Sulayem, la piloto pasó al ataque llevando lo ocurrido a la justicia francesa, que actuó rápidamente para abrir un juicio que investigará todas las maniobras de este proceso en el que el emiratí se ha reelegido en la presidencia. Éste arrancará el 16 de febrero, de tal forma que el árabe ya reunirá dos meses de su segundo mandato.

Mientras, Sainz sigue mirando de lejos y centrado en el próximo Dakar, donde se olvidará temporalmente del ámbito tan político que ha adquirido la FIA para tratar de consolidar una idea que ni mucho menos se ha ido de su cabeza. De alguien tan inquieto y tan reconocido como el cuatro veces campeón del Rally más importante del mundo nadie duda de que volverá a luchar por hacer más justo el deporte de motor.