El presidente de la FIA se inventa una ley anti Carlos Sainz y su Asamblea lo aprueba

El presidente de la FIA, Ben Sulayem, amenazó hace unas semanas con implantar un veto a potenciales candidatos a su cargo y ya es un hecho que su Asamblea General ha aprobado esa medida que se le puede denominar anti Carlos Sainz. Un paso adelante claro del emiratí para ser reelegido en las elecciones del próximo 12 de diciembre en Taskent, capital de Uzbekistán, y un manotazo a la naciente candidatura del legendario piloto español, que tendrá que acelerar, pero esta vez políticamente, para presentar cuanto antes sus apoyos con tal de que su propuesta se valide en tiempo récord.

Este cambio de estatutos y del código ético de la FIA fue muy criticado en su momento por distintas personalidades del deporte de motor, pero el pasado jueves la Asamblea reunida en Macao (Hong Kong) votó a favor del mismo y quedó aprobado. Esta remodelación adelantará los plazos para la postulación de los potenciales candidatos, lo cual exprimirá a Sainz para lograr aún más apoyos en las próximas semanas y proponer una base sólida.

El propio Carlos fue preguntado hace tres semanas si era consciente de que Ben Sulayem estaba cocinando esta medida para vetar candidatos. Esta fue su respuesta: «Cuando haya ese cambio de estatutos y cuando se produzca el 13 de junio la Asamblea de la FIA me pronunciaré. Son rumores, no sería justo decir algo que a lo mejor no ocurre».

La fecha llegó, la norma se aprobó y Sainz a día de hoy aún no ha comentado nada al respecto. Lo que está claro es que el actual presidente, cuyo mandato de cuatro años acaba a finales de 2025, a expensas de poder ser reelegido, ha implantado unos mecanismos que se corresponden más con matices de un régimen dictatorial.

La FIA evita a Sainz

Hay que recordar que Sulayem y Sainz no se han vuelto a encontrar públicamente desde que El Matador anunció a mediados de mayo su intención de presentarse a las elecciones a presidente de la FIA tras haber recibido el impulso de distintos organismos. El emiratí se negó a acudir al Gran Premio de España de Fórmula 1 en el circuito de Montmeló, una cita a la que fue en sus tres anteriores años de mandato, con tal de no coincidir con Carlos.

Llueve sobre mojado en la política de Sulayem, que ha vuelto a demostrar con la aprobación de este cambio de estatutos por parte de su Asamblea su gran influencia sobre el Senado de la FIA, entre el que se encuentra Carmelo Sanz, presidente del Real Automóvil Club de España. Hace unos meses el máximo dirigente de Motorsport Reino Unido, Dave Richards, presentó su renuncia al organismo después de que se le prohibiera asistir a una reunión del Consejo Mundial del Deporte de Motor al negarse a firmar un acuerdo de confidencialidad reforzado.

Richards envió una durísima carta de renuncia a Sulayem en la que ponía en duda sus métodos políticos y señalaba un «colapso de los estándares de gobernanza». Reino Unido, cuna de la F1, podría estar detrás del bloque de apoyos de Sainz y, sin duda, que un país como el británico vaya con el cuatro veces campeón del Rally Dakar es significativo para moldear una candidatura que pueda plantar cara a la del emiratí.

¿Habrá elecciones en diciembre?

Un escenario que no se puede descartar tras la aprobación de la ley anti Sainz de la FIA es que directamente ni llegue a haber elecciones. Si Ben Sulayem logra que se agote el plazo sin que se apruebe ninguna propuesta que le convenza al propio organismo que preside, el 12 de diciembre no habría ningún tipo de elecciones en Taskent y sería reelegido por incomparecencia.