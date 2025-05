Carlos Sainz: «Ha venido mucha gente importante a pedirme que me presente a presidente de la FIA»

Carlos Sainz aseguró que sigue en el proceso de búsqueda de apoyos para consolidar su candidatura para ser presidente de la FIA el próximo 12 de diciembre en las elecciones de Uzbekistán, pero que «ha venido mucha gente importante» a pedirle que se presente. Este miércoles quedó manifiesta la unión entre Plenergy y el piloto español, cuatro veces ganador del Rally Dakar, que ya es embajador de la marca de combustible. Por ese motivo, El Matador atendió a los medios de comunicación para valorar esta alianza y también el tema del momento: su carrera hacia la presidencia de la Federación Internacional del Automóvil.

«Yo te diría que no es el momento de hacer campaña. Me gustaría ver una FIA más profesional, más cercana, más admirada, menos criticada, más cercana a los pilotos. El deporte daría un paso adelante. Me he encontrado en situaciones muy desesperadas, sin ser escuchado. La movilidad y el mundo del motor tienen capacidades para mejorar claramente, estando más cerca de los organizadores, pilotos, marcas… profesionalizando el deporte», afirmó Sainz.

«Para ser presidente de la FIA te tienes que postular, ganar… lo veo lejano», añadió. Más sobre ese posible conflicto de intereses por la participación de su hijo en la Fórmula 1: «La FIA es una entidad muy seria, compartimentada con los directores de carreras y comisarios. Por lo que he podido intuir no están en absoluto preocupados por esa situación. No creo que pueda influir».

En ese punto, Sainz contó una anécdota de cuando Carlos hijo era más joven: «Es más, voy a retrotraerme hasta hace bastantes años. Carlos corría el campeonato de España de rallyes, no fue campeón dos veces por dos decisiones claras que deberían haber sido a favor suyo. Se tomaron al contrario para que no pareciese que la Federación Española favoreciese al hijo de Carlos Sainz. Estoy más preocupado por el efecto contrario. Confío en la FIA y en la Federación Española».

Carlos Sainz no desvela sus apoyos

«El que quiera decirlo, lo dirá en su momento. No voy a hacer público algo que no tengo por qué hacerlo. No voy a desvelar esas confidencias porque creo que no sería correcto por mi parte el hacerlo», respondió Sainz sobre sus apoyos. «Cuando haya ese cambio de estatutos y cuando se produzca el 13 de junio la Asamblea de la FIA me pronunciaré. Son rumores, no sería justo decir algo que a lo mejor no ocurre. Si al final no me puedo presentar, pues ya será cuestión de si la gente y la FIA decide que hay conflicto de intereses. Cualquier persona que esté absolutamente aparte del mundo del motor es muy difícil que se presente a presidente de la FIA», prosiguió preguntado por esa ley para vetar candidatos que propone el actual presidente, Ben Sulayem.

«En este proceso de información hay días que está más alto, otros más bajo… varía. Cuando llegue el momento si doy el paso será muy alto y que me lo tomaré de una manera seria, profesional. Unos días dices que bien, otros más negro. La FIA tiene que replantearse muchas cosas», afirmó.

Sobre si el Carlos Sainz verdadero es él o su hijo, afirmó que «todo el que sea padre entenderá que recibo con orgullo que me llamen Carlos Sainz padre, porque lo soy. No ha tenido una carrera fácil, pero ha ido cumpliendo objetivos. El año pasado no fue fácil, nos dio a todos una lección de cómo hacer las cosas, de no levantar la voz, situaciones que a mí mismo me sorprendieron».

«Este año le costó acoplarse en las dos primeras carreras. Poco a poco lo ha ido haciendo, pero desgraciadamente por detalles y mala suerte no está pudiendo plasmarlo en puntos. Queda temporada y estoy convencido de que no va a bajar los brazos. Se ve un poco que él llega sin hacer ruido y la gente valora lo que hace», explicó sobre Sainz hijo en su debut con Williams.

«Ha cogido un coche que a principio de año es el mismo año que hoy, no ha tenido ninguna mejora, gracias a la puesta a punto. Dos o tres décimas se hace con la puesta a punto, haces que un neumático dure más. Esa mejora de Williams en gran medida es por la puesta a punto en la que él ha colaborado intensamente», remarcó.

El GP de Madrid

«Madrid ha venido para quedarse. En tema deportivo es vital los primeros años. Va a pasar por dificultades, pero confío en que se quede mucho tiempo como seguidor de F1. Tuve la oportunidad de ver la última carrera en el Jarama en pantalón corto de niño», dijo, ratificando el circuito de IFEMA que el año que viene acogerá el Gran Premio de España.

Fernando Alonso, embajador de Montmeló

«Respeto hoy en día sabemos que el año que viene va a haber dos GP en España. Somos el único país, quitando Estados Unidos. Me produce satisfacción alegría y suerte. Que esté Fernando Alonso apoyando a Barcelona me parece estupendo, igual que Carlos a Madrid. Lo veo normal. Estoy seguro de que ambos apoyan a los dos GP de casa. Por encima de todo son españoles. Son GP en España y eso es lo importante. Estoy convencido de que los dos estarán encantados de que haya dos GP, aunque parece difícil que a medio plazo haya dos en un mismo país», contestó.