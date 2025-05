La Federación Española y la candidatura de Carlos Sainz a presidente de la FIA: «Sería maravilloso»

El anuncio que hizo Carlos Sainz el pasado miércoles en el que afirmaba que intentará presentarse como candidato a la presidencia de la FIA pilló por sorpresa a todo el mundo del deporte de motor. También a la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA), que analiza a OKDIARIO los pros y los contras que supondría al organismo la candidatura del legendario piloto madrileño, campeón de cuatro Rally Dakar.

La Federación Española votó a favor de Ben Sulayem, actual presidente, en las últimas elecciones de 2021, pero de cara a las de este año, que se celebrarán el 12 de diciembre en Tashkent (Uzbekistán), fuentes del ente federativo afirman a este periódico que defenderán el «interés del deporte español» ante la más que posible propuesta de Sainz. Eso sí, no ocultan que sería una «situación comprometida» al pertenecer a la «candidatura antagonista» y estar «encantados» con la gestión del emiratí, que sería su principal rival tras reunir el 61,62% de los votos en 2021, entre ellos, el español.

«Queremos a Carlos Sainz, cómo no, si es un español estupendo y una fuerza de la naturaleza. Sería maravilloso», cuentan estas fuentes a OKDIARIO, calificando al piloto de Ford también como un «tipo inteligente», que no da «un paso de este calibre si no cuenta con una base». Aquí entran muchos factores, pero sin duda hay un principal aliciente y es el gran descontento de Reino Unido con el gobierno de Ben Sulayem, al que hace apenas dos meses amenazaron con emprender medidas legales por «amordazamiento» con contratos de confidencialidad.

Si Motorsport UK, Federación de Reino Unido y fuerte representación inglesa en la FIA, es el bloque que respalda a Sainz y que le ha convencido para tomar este carril hacia la presidencia el español tendrá mucho ganado, aunque desde el propio estamento español existen dudas de que su candidatura vaya a adquirir los apoyos suficientes como para llegar a presentarse a las elecciones de diciembre. Algo que, sin duda, cambiaría el paradigma del deporte de motor actual.

La RFEDA en un compromiso por Sainz

«No tengo ni idea de qué apoyos tiene. Aquí votan 160 países y hay que tener un apoyo de por lo menos 80 o 90 clubes y desconozco si los tiene. Si no los tiene no se va a poder presentar», asegura a este periódico una fuente importante de la RFEDA. Pero lo cierto es que la gestión de Ben Sulayem ha generado una catarata de despidos, dimisiones y conflictos en los últimos meses, con muchas Federaciones en contra del actual presidente de la FIA.

La clave está en que la corriente de Reino Unido se generalice y muchos países se unan a la alternativa Sainz. En ese caso, la Federación Española estaría obligada a posicionarse y quienes mejor conocen al piloto corroboran a este periódico la versión del estamento, y es que de ver luz la candidatura del madrileño estarían en una «situación comprometida».

«Es evidente que nosotros somos españoles, pero nosotros defendemos el interés del deporte español. Si Carlos se presenta candidato y nosotros estamos en la candidatura antagonista estaremos en una situación muy comprometida. Si Carlos no se presenta candidato no hay nada que hablar», sentencia la Federación Española, preguntada por OKDIARIO sobre cuál sería su postura si Sainz gana los suficientes apoyos y solicita el de su país para ser presidente de la FIA.