Lamine Yamal vuelve a presumir de su nivel en redes: «El Lamine de ahora es mil veces mejor que el del año pasado»

Lamine Yamal ya está instalado entre los jugadores con mayores focos del mundo. Y, por ello, cada discurso que haga fuera de los terrenos de juego dan mucho que hablar acerca de su mentalidad. De nuevo, el extremo usó las redes sociales como forma de explicar a todo el barcelonismo en qué estado se encuentra mentalmente para lograr los éxitos esta temporada.

Con apenas 18 años ya está en la pelea directa por ganar el Balón de Oro y ser el líder absoluto del conjunto azulgrana. El martes estuvo lejos de su nivel, pero volvió a contribuir con una asistencia a Jules Koundé ante el Eintracht. Hasta ocho goles y diez asistencias suma este curso. Aunque los últimos meses no ha podido tener continuidad, Lamine ha acostumbrado a lanzar declaraciones que avalan que está siempre en plenas condiciones para hacer frente a cualquier rival grande.

Esta vez, Yamal aprovechó sus horas libres para estar con sus amigos y no pudo evitar venirse arriba cuando le recordaron cómo le fue el curso pasado, enfocando en que ahora es mucho mejor: «El Lamine de ahora es mil veces mejor que el del año pasado. Más gol, más regate, más fuerza, más todo. No puedo jugar igual en noviembre, diciembre que en una semifinal de Champions», confesó en el canal de Twitch de sus amigos Moha y Soha.

Lamine Yamal se afilia al foco mediático

Desde hace varios meses se ha visto a la estrella del FC Barcelona sin querer desapercibido en redes sociales. Portugal, Real Madrid, Chelsea y Atlético han sido algunas de las citas en las que ha usado su foco mediático para calentar los partidos antes de jugar. En el Barcelona nadie duda de su talento, pero existen discrepancias en la forma de gestionar su imagen cuando no está centrado en el fútbol.

Incluso se ha visto cómo ha dejado imágenes tensas como su gesto a Hansi Flick tras ser sustituido ante el Eintracht. La temporada pasada ganó Liga, Copa del Rey y Supercopa de España siendo una figura fundamental. Aun así, Lamine cree que el techo lo tiene aun más alto para aspirar a hacer cosas más grandes este curso.