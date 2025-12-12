En libertad los nueve marroquíes detenidos por provocar un altercado en un avión en el aeropuerto de Palma

Un juzgado de Palma ha decretado la puesta en libertad de las nueve personas, siete hombres y dos mujeres, que habían sido detenidos por supuestamente provocar un altercado en el interior de un avión cuando iba a despegar desde el aeropuerto de Son Sant Joan.

Los arrestados han pasado la mañana de este viernes a disposición de la autoridad judicial como supuestos autores de un delito de desordenes públicos.

Tras pasar ante el juez que se encontraba de guardia de detenidos, todos ellos han quedado en libertad, según han confirmado fuentes cercanas a la investigación.

Los hechos tuvieron lugar la noche de este pasado jueves. Cuando el avión estaba a punto de despegar se produjo un altercado entre algunos pasajeros, lo que obligó al capitán a frenar la maniobra y alertar a la Guardia Civil.

Todos los arrestados son de nacionalidad marroquí. Uno de ellos ha vuelto a ser apresado por su comportamiento en los calabozos de Vía Alemania.

Están acusados de agredir a los miembros de la tripulación después de que la aeronave que despegó de Rabat y tenía como destino Estambul se viera obligada a realizar un aterrizaje forzoso en el aeropuerto de Palma, por una mujer que viajaba y había roto aguas.

La mujer fue evacuada a un hospital de la capital balear, pero varios pasajeros se empezaron a poner nerviosos por la demora a la hora de retomar el rumbo de nuevo, por lo que el piloto optó por retrasar el despegue del vuelvo. Esto provocó un mayor tumulto por lo que la tripulación optó por alertar a la Guardia Civil, viendo que la situación no cambiaba.

Los agentes responsables de la seguridad del aeropuerto se personaron en el avión, arrestaron a los nueve sospechosos y los bajaron a tierra. El vuelo pudo después proseguir su ruta con normalidad.