Detenidos dos trabajadores del aeropuerto de Palma por robar más de 11.500 euros

La Policía Nacional arrestó el pasado martes como presuntos autores de un delito contra el patrimonio a dos trabajadores del aeropuerto de Son Sant Joan de Palma por dos robos mientras trabajaban, apoderándose entre los dos más de 11.500 euros.

Uno de los trabajadores detenidos es empleado de una empresa de servicios de la instalación aeroportuaria. El individuo robó la riñonera de un turista que contenía en su interior unos 7.000 dólares en efectivo además de otros efectos personales de la víctima.

Más tarde, los agentes de la Policía Nacional detuvieron a un segundo varón, trabajador de una empresa de máquinas «vending», que utilizó una llave de apertura de las máquinas para apoderarse de la recaudación de las mismas. En el momento de su arresto le fueron intervenidos 2.320 euros y en el momento del registro en su domicilio fueron hallados otros 2.240 euros robados.

A raíz de estos dos robos, la Policía Nacional ha recordado a los usuarios del aeropuerto de Palma la necesidad de estar siempre atentos a las pertenencias que se portan, en especial, en zonas donde haya gran afluencia de personas o en los momentos de acceder a medios de transporte público y cuando se recogen o entregan un vehículo en el aparcamiento.

Por otro lado, se recuerda que para evitar posibles responsabilidades penales y disciplinarias en el ámbito laboral, es conveniente entregar los efectos que hallemos a los servicios municipales de Objetos Hallados o a los departamentos que cumplan esos fines en las instalaciones donde nos los encontremos, donde deberán expedir un documento justificativo de dicha entrega.

De esta manera se puede facilitar que la persona afectada pueda localizar sus efectos o, transcurridos dos años sin que ello se produzca, que la persona que los encontró pueda reclamarlos legalmente, tal y como establece el Código Civil.

Durante la primera quincena del mes de septiembre, la Policía Nacional realizó en el Aeropuerto de Son Sant Joan controles fronterizos en más de 3.500 vuelos.

Durante el citado periodo, la Policía Nacional en el Aeropuerto de Palma procedió a la detención de 10 personas: cuatro de ellas por falsedad documental, al intentar pasar la frontera utilizando documentación falsificada (dos albaneses y dos chinos), otros tres por Reclamaciones Judiciales y tres por hurtos.