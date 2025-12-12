Nueve detenidos por un altercado en un avión de Air Arabia cuando iba a despegar desde el aeropuerto de Palma

La Guardia Civil ha detenido a nueve personas, siete hombres y dos mujeres, por supuestamente provocar un altercado en el interior de un avión cuando iba a despegar desde el aeropuerto de Palma.

Los hechos tuvieron lugar el la tarde noche de este pasado jueves, cuando el avión estaba a punto de despegar. En ese momento por causas que se están investigando, se produjo un altercado en el interior de la aeronave de la compañía Air Arabia entre algunos pasajeros, lo que obligó al capitán a frenar la maniobra y alertar a la Guardia Civil.

Los agentes responsables de la seguridad del aeropuerto se personaron en el avión, y tras entrevistarse con el piloto y distintos miembros de la tripulación que habían sido testigos directos del tumulto, se llevaron detenidos a los nueve pasajeros a los que se acusaba de un delito contra la seguridad del tráfico.

Los detenidos posteriormente han pasado a disposición judicial en la mañana de este viernes acusados de desórdenes público. Poco después de ser arrestados y pasar a las dependencias aeroportuarias de la Guardia Civil, el avión pudo despegar y proseguir su ruta con normalidad.