tiempo

La AEMET manda un aviso serio a Baleares por el temporal y confirma: una vaguada va a dejar lluvias de barro

La nieve vuelve a España y la AEMET pone fecha: las zonas de riesgo que se verán afectadas por la borrasca Emilia

El tiempo Baleares
Dos personas con paraguas para cubrirse de la fuerte lluvia en el Paseo del Borne de Palma. EUROPA PRESS

La AEMET manda un aviso serio a Baleares por el temporal y confirma: una vaguada va a dejar lluvias de barro. Y es que el archipiélago espera un fin de semana con tiempo bastante inestable y posibles precipitaciones por la llegada, aunque debilitada, de la borrasca Emilia, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El sábado se incrementará la posibilidad de precipitaciones, pese a que serán ocasionales y de intensidad moderada. El viento seguirá soplado del este, aunque de forma más intensa, y las temperaturas nocturnas se moverán entre los 6ºC y los 13ºC. Las diurnas, por su parte, oscilarán entre los 14ºC y los 18ºC.

La situación no será muy diferente el domingo, cuando se espera que la borrasca Emilia, que estos días se sitúa sobre las Canarias y la zona de Cádiz, se aproxime al archipiélago balear.

Estas borrascas atlánticas, suelen tener su etapa más intensa a su paso por la Península pero al llegar al Mediterráneo dejan lluvias menos intensas. Emilia llegará a las Islas de forma más suave, pero dejará bastantes nubes y precipitaciones ocasionales y aisladas. Algunas de ellas podrían estar acompañadas de barro debido al viento de componente sur que arrastrará polvo en suspensión, recoge Europa Press.

Las temperaturas mínimas se moverán entre los 6ºC y los 13ºC y las máximas, entre los 15ºC y los 18ºC.

Llegado el lunes seguirá la inestabilidad y la borrasca, más debilitada, se situará sobre Baleares. Se prevé que, un día más, deje precipitaciones en forma de barro y alguna tormenta ocasional.

Las temperaturas no cambiarán mucho, aunque es posible que las nocturnas desciendan ligeramente.

El martes los cielos seguirán nublados y no se descartan lluvias ocasionales, esta vez algo más intensas. Las temperaturas volverán a bajar algún grado y mientras las mínimas estarán entre los 4ºC y los 11ºC, las máximas oscilarán entre los 13ºC y los 17ºC.

Las lluvias seguirán el miércoles y desde la Aemet están pendientes dado que parece que, pese a la incertidumbre de la predicción para el arranque de la semana, podrían tener algo más de entidad.

Lo último en OkBaleares

Últimas noticias