La AEMET manda un aviso serio a Baleares por el temporal y confirma: una vaguada va a dejar lluvias de barro. Y es que el archipiélago espera un fin de semana con tiempo bastante inestable y posibles precipitaciones por la llegada, aunque debilitada, de la borrasca Emilia, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El sábado se incrementará la posibilidad de precipitaciones, pese a que serán ocasionales y de intensidad moderada. El viento seguirá soplado del este, aunque de forma más intensa, y las temperaturas nocturnas se moverán entre los 6ºC y los 13ºC. Las diurnas, por su parte, oscilarán entre los 14ºC y los 18ºC.

La situación no será muy diferente el domingo, cuando se espera que la borrasca Emilia, que estos días se sitúa sobre las Canarias y la zona de Cádiz, se aproxime al archipiélago balear.

Estas borrascas atlánticas, suelen tener su etapa más intensa a su paso por la Península pero al llegar al Mediterráneo dejan lluvias menos intensas. Emilia llegará a las Islas de forma más suave, pero dejará bastantes nubes y precipitaciones ocasionales y aisladas. Algunas de ellas podrían estar acompañadas de barro debido al viento de componente sur que arrastrará polvo en suspensión, recoge Europa Press.

Las temperaturas mínimas se moverán entre los 6ºC y los 13ºC y las máximas, entre los 15ºC y los 18ºC.

Llegado el lunes seguirá la inestabilidad y la borrasca, más debilitada, se situará sobre Baleares. Se prevé que, un día más, deje precipitaciones en forma de barro y alguna tormenta ocasional.

Las temperaturas no cambiarán mucho, aunque es posible que las nocturnas desciendan ligeramente.

El martes los cielos seguirán nublados y no se descartan lluvias ocasionales, esta vez algo más intensas. Las temperaturas volverán a bajar algún grado y mientras las mínimas estarán entre los 4ºC y los 11ºC, las máximas oscilarán entre los 13ºC y los 17ºC.

Las lluvias seguirán el miércoles y desde la Aemet están pendientes dado que parece que, pese a la incertidumbre de la predicción para el arranque de la semana, podrían tener algo más de entidad.