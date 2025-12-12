Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el Atlético de Madrid - Valencia de la Liga Este Atlético - Valencia es de la jornada 16 de la Liga y se jugará en el Metropolitano El Atlético buscará la victoria para intentar engancharse de nuevo a la lucha por la Liga

El Atlético de Madrid y el Valencia protagonizarán un auténtico partidazo en esta jornada 16 de la Liga en el Metropolitano. Los del Cholo Simeone buscan engancharse de nuevo a la lucha por el título y esperan lograr tres puntos ante un equipo que está tratando de huir de la zona baja de la tabla, por lo que se espera que se vea un choque frenético sobre el terreno de juego. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver todo lo que suceda en la capital de España.

Cuándo se juega el partido de la Liga Atlético de Madrid – Valencia

El Atlético de Madrid recibe la visita del Valencia en el Metropolitano para jugar el partido que corresponde a la jornada 16 de la Liga. Los hombres del Cholo Simeone llegan a este choque tras haber ganado hace unos días en la Champions League, pero en el recuerdo todavía tienen las dos derrotas consecutivas sufridas en el campeonato liguero -Barcelona y Athletic-, por lo que tendrán que salir con todo al verde para tratar de imponerse al conjunto che y así poder mantenerse a la espera que el conjunto azulgrana o el Real Madrid pinchen para acercarse a ellos.

Horario del Atlético de Madrid – Valencia de la Liga

La Liga ha programado este apasionante Atlético de Madrid – Valencia correspondiente a la jornada 16 de la Liga para este sábado 13 de diciembre. El organismo que preside Javier Tebas ha fijado este choque entre los rojiblancos y los de la ciudad del Turia en el horario de las 14:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir entre las aficiones con total normalidad en la previa para que el balón pueda rodar de manera puntual en el Metropolitano.

Dónde ver el Atlético de Madrid vs Valencia en televisión y en vivo online

Uno de los medios de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva cierto número de partidos del campeonato liguero español cada fin de semana fue Dazn. Esto significa que el Atlético de Madrid – Valencia de la jornada 16 de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través del canal que Dazn tiene disponible en diferentes operadores. Este canal es de pago y habrá que estar suscrito, así que no se podrá ver gratis por TV.

Todos los aficionados del cuadro colchonero, del conjunto che y los amantes del fútbol español en general tienen que saber que también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Atlético de Madrid – Valencia correspondiente a la jornada 16 de la Liga a través de la app de Dazn. Esta aplicación se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero hay que recordar que este medio también pondrá su página web a disposición de sus clientes para que puedan ver todo lo que suceda en el Metropolitano con un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO encontrarás toda la información necesaria sobre la previa de este choque entre los dos clubes históricos de nuestro país que cayó en la jornada 16 de la Liga. Una vez que termine el Atlético de Madrid – Valencia publicaremos la crónica y posteriormente compartiremos las reacciones importantes que se puedan producir en el Metropolitano.

Dónde escuchar por radio en directo el Atlético de Madrid – Valencia

Hay que destacar también que todos los aficionados de estos dos clubes históricos de nuestro país que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming o en vivo online este choque de la jornada 16 de la Liga podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca conectarán con el Metropolitano para contar el minuto a minuto de lo que suceda en el Atlético de Madrid – Valencia.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Atlético de Madrid – Valencia

El Estadio Metropolitano, que se ubica en el distrito capitalino de San Blas – Canillejas, será el escenario donde se dispute este apasionante Atlético de Madrid – Valencia de la jornada 16 de la Liga. Los colchoneros llegaron a este recinto en 2017 cuando abandonaron el mítico Vicente Calderón. En este campo caben 70.000 espectadores y se espera una gran entrada en este choque que es tan importante para los rojiblancos. Este estadio ha sido elegido como una de las sedes para el Mundial 2030 que España organizará junto a Portugal y Marruecos.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado César Soto Grado para que dirija la contienda entre el Atlético de Madrid y el Valencia que corresponde a la jornada 16 de la Liga. Al frente del VAR estará Juan Luis Pulido Santana revisando todas las jugadas polémicas que se produzcan para, en el caso de considerarlo oportuno, avisar a su compañero para recomendarle que vaya a analizar la acción en cuestión al monitor que estará instalado en la banda del Metropolitano.