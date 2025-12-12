‘El Vito’ vuelve a casa (Son Banya) por Navidad

Juan Vega Amaya El Vito catalogado como uno de los narcotraficantes más emergentes y poderosos del poblado chabolista, sale de la cárcel. Lo hace en libertad con cargos con fianza de 15.000 euros. Deberá entregar su pasaporte y tiene prohibido abandonar el país. Como si se tratara del anuncio de los turrones El Almendro, podemos afirmar que el joven narco vuelve a casa (Son Banya) por Navidad. Se encontraba ingresado de forma provisional como uno de los acusados de la operación Enroque Manso Bal, liderada por Stefan Milojevic.

«Se decreta libertad provisional de 15.000 euros de Juan Vega, con la obligación apud acta de comparecer ante este juzgado y ante el órgano que en su día conozca de la causa los días 1 y 15 de cada mes y cuantas veces fuere llamado, comprometiéndose asimismo a participar al juzgado los cambios de domicilio, apercibiéndole que el incumplimiento de las obligaciones señaladas puede suponer la reforma de la resolución»

El carisma y la extravagancia de El Vito no tiene límites. Entre la ostentación de sus coches de lujo y su capacidad para mantenerse en el centro de la atención, su historia parece sacada de una película… aunque con la dura realidad del crimen a un clic de distancia. No se olviden que también se convirtió en el rey del Tik Tok donde subía vídeos mostrando fajos de billetes de 50 euros y fardando de sus coches de alta gama.

Juan Vega Amaya, más conocido en los callejones sin asfaltar, llenos de agujeros y con aguas estancadas del poblado de Son Banya como El Vito, vuelve a estar bajo los focos de la Policía. Nacido el 25 de marzo de 2001, este joven, aunque todavía relativamente reciente en la escena según su edad, se ha labrado la reputación de ser el rey indiscutible del pequeño imperio de Son Banya y uno de los narcos más notorios de Baleares.

Lo que llama la atención de propios y extraños no es solo su fama en el tráfico de drogas, sino su pasión casi cómica por los coches de lujo y la velocidad, a pesar de no haber obtenido nunca el carnet de conducir. Vecinos cuentan que no hay fin de semana sin que alguien vea a El Vito acelerando motores por la calle número dos, demostrando que para él, la adrenalina no entiende de licencias ni normas de tráfico. Lo hace al volante de un Audi R8 o un BMW M4 valorados en miles y miles de euros.

A lo largo de los años, El Vito ha acumulado un impresionante historial de detenciones: hasta diez veces ha sido arrestado por delitos que incluyen tráfico de drogas, conducir sin permiso, usurpación de estado civil, falsedad documental e incluso homicidio. Sin embargo, su nombre sigue resonando con fuerza entre los clanes de Son Banya, donde su influencia es innegable.